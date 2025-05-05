İmamoğlu'ndan Beyazıt Mitingi Daveti

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Çarşamba günü Beyazıt'ta yapılacak olan CHP mitingine ilişkin yaptığı açıklamada, "Haksız ve hukuksuz tutuklamalarla mahpus edilen gençler için, mağdur edilen aileler için, üniversitemizin onurunu kurtarmak için, adalet için, ülkemizin geleceği için hepinizi Beyazıt Meydanı'ndaki bu tarihi buluşmaya davet ediyorum." dedi.

CHP lideri Özgür Özel, bu haftaki İstanbul gece mitinginin İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt yerleşkesinde yapılacağını duyurmuştu. Konuya ilişkin CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından davet çağrısı yapıldı.

İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili İstanbullular, Beyazıt'ta üniversitemin tarihi kapısı önündeki görkemli buluşmanızda, tüm kalbimle yanınızda olacağım.Haksız ve hukuksuz tutuklamalarla mahpus edilen gençler için, mağdur edilen aileler için, üniversitemizin onurunu kurtarmak için, adalet için, ülkemizin geleceği için hepinizi Beyazıt Meydanı'ndaki bu tarihi buluşmaya davet ediyorum.

"Milletimizin ve gençlerimizin hakkını da yedirmeyeceğiz"

Mazbatamızı iptal eden akıl ile diplomamızı iptal eden aynı akıl. Koltuk hırsı ve kendi çıkarı için her şeyi göze alan bu akla karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Hak yemedim, hakkımı da yedirmem. Milletimizin ve gençlerimizin hakkını da yedirmeyeceğiz.Hukuku, bilimi, ahlakı, vicdanı ayaklar altına alan bir avuç kişiye karşı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmanızı izleyeceğim, sesinizi duyacağım, yanınızda olacağım.7 Mayıs Çarşamba 20.30. Beyazıt Meydanı."