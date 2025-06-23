İmamoğlu'ndan Demokrasi Vurgusu: 'Millet Herkesten Büyük' - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Demokrasi Vurgusu: 'Millet Herkesten Büyük'

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23.06.2025 22:13  Güncelleme: 22:26
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İmamoğlu\'ndan Demokrasi Vurgusu: \'Millet Herkesten Büyük\'
Haber Videosu

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Marmara Cezaevi'nden yaptığı açıklamada, seçimlerdeki oy farklarına dikkat çekerek, hukuksuzluklara karşı halkın daha güçlü bir demokrasi dersi vereceğini ifade etti.

(ANKARA) - Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hiç düşünmez misiniz? 31 Mart 2019, 13 bin fark! 23 Haziran 2019, 800 bin fark! 31 Mart 2024, 1 milyon fark! 23 Mart 2025, 15.5 milyon oy ile Cumhurbaşkanlığı Adaylığı. Yaptığınız her hukuksuzlukta, her kumpasta, her zulümde, her engellemede millet size daha güçlü bir demokrasi dersi verecek" dedi.

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından, İmamoğlu'nun miting meydanlarında sarf ettiği "Beni bir köşeye çekilip susacağımı zannediyorsun. Beni yalnız bırakacağınızı mı düşünüyorsunuz? Kötü bir haberim var millet benimle millet. Milyonlarca Ekrem var bu ülkede milyonlarca. Millet herkesten büyük. Korkmayacağım, sinmeyeceğim." sözlerinin yer aldığı video paylaşıldı.

Videonun açıklama kısmında ise şu ifadelere yer verildi:

"Hiç düşünmez misiniz? 31 Mart 2019, 13 bin fark! 23 Haziran 2019, 800 bin fark! 31 Mart 2024, 1 milyon fark! 23 Mart 2025, 15.5 milyon oy ile Cumhurbaşkanlığı Adaylığı. Yaptığınız her hukuksuzlukta, her kumpasta, her zulümde, her engellemede millet size daha güçlü bir demokrasi dersi verecek. 'Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.' "

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Demokrasi, Politika, Cezaevi, Marmara, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Demokrasi Vurgusu: 'Millet Herkesten Büyük' - Son Dakika

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