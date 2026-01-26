Ekrem İmamoğlu: "Bu Yıl 20 Bin Emekliye Yıllık 10 Bin TL Pazar Desteği Veriyoruz"

(ANKARA) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bu yıl 20 bin emekliye pazar desteği vereceğini açıklayarak, "23 yılda emeklilerimizi bu noktaya getirenler utansın. Biz emeklilerimizin yanındayız. Başlarını öne eğdirmeyeceğiz. Pazar desteğimiz için başvurularınızı bekliyoruz" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB tarafından 20 bin emekliye yıllık 10 bin lira pazar desteği verileceğini, başvuruların başladığını bildirdi.

Bugüne kadar 10 bin 76 emekliye toplam 100 milyon 760 bin lira destek verdiklerini belirten İmamoğlu, "23 yılda emeklilerimizi bu noktaya getirenler utansın. Biz emeklilerimizin yanındayız. Başlarını öne eğdirmeyeceğiz. Pazar desteğimiz için başvurularınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.