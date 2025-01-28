İmamoğlu'ndan Gazetecilerin Gözaltına Alınmasına Tepki - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Gazetecilerin Gözaltına Alınmasına Tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteciler Barış Pehlivan ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasını eleştirerek, hukuksuzluğun ve haksızlığın kitlesel hale geldiğini belirtti. İmamoğlu, toplum üzerinde korku iklimi yaratılmaya çalışıldığını ifade etti.

28.01.2025 20:31  Güncelleme: 22:47
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(ANKARA)- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Haksızlığı, hukuksuzluğu haber yapmanın suça dönüştüğü bir garabetin içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden gazeteciler Barış Pehlivan ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye yeni bir 'Dokunan Yanar' dönemine girmiştir. Hukuktan gelen gücün çok aleni istismar edildiğini ve toplumun her kesimine korku salınmaya çalışıldığını görüyoruz. Korkmayacağız ve susmayacağız. Korkmayın ve Susmayın! Gazeteci Barış Pehlivan'ın ve Serhan Asker'in gözaltına alınması utanç verici bir uygulamadır. Adaletsizliğin sıradan bir iktidar pratiği haline geldiği, aparat bilirkişinin inceleme konusu bile olmadığı buna karşın haksızlığı, hukuksuzluğu haber yapmanın suça dönüştüğü bir garabetin içindeyiz. Sandık gelecek, hepsi bitecek."

Kaynak: ANKA

Barış Pehlivan, Ekrem İmamoğlu, Serhan Asker, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Gazetecilerin Gözaltına Alınmasına Tepki - Son Dakika

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