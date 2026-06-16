İbb Davası'nda 51'inci Gün... Ekrem İmamoğlu: Burada 'Çaktım İmamoğlu'na Çıktım' Düzeni Kuruluyor

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 51'inci gününde savunma yapan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce'ye soru sormak üzere söz alan İmamoğlu, kendisine aktarılan bir görüşmeyi anlattı. İmamoğlu, "Bir siyasetçiye, ev hapsindeki bir kişinin 'İki ifade verdim, benden öyle istendi, çaktım İmamoğlu'na çıktım' dedi. Burada 'çaktım İmamoğlu'na', 'çaktım Buğra Gökce'ye çıktım' düzeni kuruluyor" ifadelerini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 51'inci gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda görülmeye devam ediyor.

Bugün ilk olarak, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce'nin savunması alındı. 5 saat süren savunmanın ardından çapraz sorgusuna geçildi. Sorgu sırasında ilk önce İmamoğlu söz aldı.

İMAMOĞLU: BİZDE TALİMAT DEĞİL ORTAK AKIL VARDIR

İmamoğlu, Buğra Gökce'ye yönelttiği sorular üzerinden iddianamedeki "suç örgütü" iddialarına tepki gösterdi. İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yönetim anlayışlarının ortak akıl, liyakat ve mevzuata uygunluk esasına dayandığını belirterek, "Bir suç örgütü böyle işlemez. Kamu kurumu böyle işler. Bizim kamu örgütü anlayışımızda mesele ortak akılla başlar, liyakatle devam eder, kanuna uygunlukla biter" dedi.

İmamoğlu, görev yaptığı 12 yıl boyunca kimseye hukuka aykırı bir talimat vermediğini savunarak, "Ben kime talimat verdim? Çıksın biri desin ki 'Başkan bana böyle talimat verdi.' Kamu yönetimi böyle işlemez. Bu iddianameyi yazanlar muhtemelen böyle bir dünyanın fertleri" ifadelerini kullandı.

"İZMİR ADAYLIĞI KONUSUNDA BENİM YÖNLENDİRMEM OLMADI"

Buğra Gökce'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı sürecine de değinen İmamoğlu, Gökce'nin kendi iradesiyle aday olduğunu söyledi.

Gökce ise adaylık kararını tamamen kendi siyasi tercihleri doğrultusunda aldığını belirterek, "Sayın Başkan bana güvenerek aday oluyorsan yanlış yaparsın dedi. Hatta bana faydadan çok zararınız olur dedim. İzmir'de bana zaten 'Ekrem İmamoğlu'nun adamı' deniliyordu. Adaylık sürecimde Sayın İmamoğlu'nun herhangi bir yönlendirmesi ya da katkısı olmadı" diye konuştu.

İmamoğlu da bu yanıt üzerine, iddianamede yer alan "aday belirleme" iddialarına işaret ederek, "Benim Türkiye'de adayları belirlediğim yönünde suçlamalar var. Buğra Bey örneği bunun doğru olmadığını gösteriyor" dedi.

"ÇAKTIM İMAMOĞLU'NA, ÇIKTIM DÜZENİ KURULUYOR"

Konuşmasının başında etkin pişmanlık ifadelerine de değinen İmamoğlu, kendisine aktarılan bir görüşmeyi şöyle anlattı:

"Bir siyasetçiye, ev hapsindeki bir kişinin 'İki ifade verdim, benden öyle istendi, çaktım İmamoğlu'na çıktım' dedi. Burada 'çaktım İmamoğlu'na', 'çaktım Buğra Gökce'ye çıktım' düzeni kuruluyor."

"GÖZALTI FOTOĞRAFI İÇİN YENİDEN POZ VERDİRDİLERSE TÜRK MİLLETİ ADINA KINIYORUM"

İmamoğlu, savunmasında gözaltına alındığı gün emniyete kendi isteğiyle teslim olduğunu ancak kamuoyuna servis edilen görüntüler için birkaç kez emniyet girişinin yeniden çektirildiğini anlatan Buğra Gökce'ye bu konuyu tekrar sordu.

Gökce'nin anlatımına atıf yapan İmamoğlu, "İçeri girdikten sonra yansıyan fotoğrafı gördüm. Eğer gerçekten polisimizi bu işe vesile kılarak yeniden poz verdirdilerse, bu işi organize eden aklı Türk milleti adına kınıyorum" dedi.

Mahkeme başkanı ise aynı konuda daha önce açıklama yapıldığını belirterek, "Son kısmı zaten anlattı, aynı hususu tekrar sormanıza gerek yok" ifadelerini kullandı.

Duruşma Gökce'nin avukatlarının savunmasıyla devam ediyor.