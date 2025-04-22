İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul Tepkisi: İstanbul'un Su Kaynaklarına İhanet - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul Tepkisi: İstanbul'un Su Kaynaklarına İhanet

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İBB Meclis Üyesi Hakan Yılmaz, Kanal İstanbul projesinin Sazlıdere Barajı'nı tehdit ettiğini belirterek, dört ilçenin susuz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Ekrem İmamoğlu ise projeye karşı çıkarak, 'Bu, İstanbul'a yeni bir ihanet girişimidir' şeklinde eleştirilerde bulundu.

22.04.2025 17:36  Güncelleme: 18:24
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyesi Hakan Yılmaz, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul projesi kapsamında imara açılmak istendiğine dikkat çektiği Sazlıdere Barajı bölgesiyle ilgili  "Buradaki barajımız dört ilçenin su kaynağını beslemekte. Avrupa Yakası'ndaki 3 tane barajlarımızdan bir tanesi. Burada susuzluğu çok daha fazla ön plana çıkartacaktır. Bir an önce bu projeden vazgeçilmesi gerekmektedir" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından "Kanal İstanbul" projesine ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu, "Milletime sesleniyorum; bu, İstanbul'a yeni bir ihanet girişimidir. Bizi hapse atıp İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı'nı boşaltmak ve bölgeyi imara açmak istediler. Avrupa Yakası'ndaki 4 ilçeyi susuz bırakmak istiyorlar, kurulu barajı yıkmak istiyorlar. Sizin beton kanalınızı da lüks konut sevdanızı da rant projelerinizi de İstanbul'a yeni ihanetlerinizi de bu millet engelleyecek. Yağma yok, İstanbul'un milyonlarca muhafızı var. İftiralarla, kumpaslarla, masa başında kurguladığınız ayak oyunlarıyla zindanlara kapatırsınız ama asla İstanbulumuzu savunmamıza gölge düşüremezsiniz" demişti.

İBB ve Başakşehir Belediye Meclisi Üyesi Hakan Yılmaz, bölgede başlanan inşaat çalışmalarının çok hızlı devam ettiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"4 ilçe susuzluktan etkilenecektir"

"Buradaki barajımız dört ilçenin su kaynağını beslemekte. Bunlar Küçükçekmece, Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerimiz. Bundan fazlasıyla etkilenecektir. Avrupa Yakası'ndaki 3 tane barajlarımızdan bir tanesi. Burada susuzluğu çok daha fazla ön plana çıkartacaktır. Bir an önce bu projeden vazgeçilmesi gerekmektedir.

"İstanbul'un muhafızlığını yapmaya devam edeceğiz"

Ekrem Başkanımız ilk seçildiği günden bu yana İstanbullunun hakkını koruyarak talana ve ranta izin vermeyeceğini söylüyordu. Nitekim kanal projesi de bunlardan bir tanesi. Burada öncelikli olarak bazı insanlar yurtlarından edilmek istenildi. Başka ilçelere arsaları kaydırılarak buradan gönderilmek istenildi. Oda yetmiyormuş gibi tarım bölgesi olduğu alanlarda İstanbul'un suyunu sağlayan yerlerde hali hazırda bu çalışmalar devem ediyor. 5 gün önce geldiğimizde çalışmalara bakarsak çalışmalar inanılmaz derecede hızlanmış. Ekrem Başkan'ın yokluğunu fırsata çevirmeye çalışanlar şunu unutmasın ki başkanvekilimiz ve İBB Meclis üyeleri olarak İstanbul'un muhafızlığını yapmaya devam edeceğiz. Bu talana da son vereceğiz"

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul Tepkisi: İstanbul'un Su Kaynaklarına İhanet - Son Dakika

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