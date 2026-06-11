İbb Davası'nda 49. Gün... Ekrem İmamoğlu: "Ana Muhalefet Partisinin Başına Kayyum Atanan Kişiyi Kınıyorum" - Son Dakika
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İbb Davası'nda 49. Gün... Ekrem İmamoğlu: "Ana Muhalefet Partisinin Başına Kayyum Atanan Kişiyi Kınıyorum"

11.06.2026 16:31  Güncelleme: 17:29
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Davası duruşmasında Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in işkence iddialarını hatırlatarak, bakanları, siyasi savcıyı ve hükümetin başındaki kişiyi kınadı. Mahkeme başkanıyla tartışan İmamoğlu, kadınlara yönelik muameleyi eleştirdi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in işkence ve kötü muamele iddialarını hatırlatarak, "Bunun bu kadar kamuoyuna açık bir şekilde duyurulduktan sonra kılını dahi kıpırdatmayan ve kıpırdatamayacağını bildiğim bakanları da kınıyorum. Aynı şekilde ana muhalefet partisinin başına kayyum atanan kişiyi, siyasi savcıyı da kınıyorum. Hükümetin başındaki kişiyi de kınıyorum" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 49'uncu gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda yapılıyor.

Medya AŞ Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven'in savunmasının ardından İmamoğlu söz aldı.

Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in işkence ve kötü muamele iddialarını hatırlatan Ekrem İmamoğlu, "Üzülerek ifade ediyorum, beni çok etkiliyor. Sizi de etkilediğini heyetinizle beraber düşünüyorum. İddia makamını da hiç etkilemediğini düşünüyorum. Yani bir kadının ve buradaki bütün kadınların gördüğü bu mezalim beni çok etkiliyor" dedi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Soru soralım" diyerek araya girdi. İmamoğlu da "Soru soracağım. Bunlar çok önemli. Her şey bir yana, iki gündür yaşadığımız travma bir yana... Ben kötü durumdayım, siz değilseniz kusura bakmayın, kendinizi sorgulayın. Ben sizin adınıza yorum yapmıyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanının, "Ekrem Bey, siz sorunuzu sorun" diye tekrarlamasının ardından devam eden İmamoğlu, "Yorum yapmak zorundayım çünkü talepte bulundum, karşılığını alamadım. Hala ben sizden gerçekten hukuki hamle bekliyorum" dedi.

"HİÇBİR HUKUKİ YANI YOK"

Kadınlara yönelik tutuma tepki gösteren İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun, bu uygulamaların kadına şiddete eğilimi olan insanlar tarafından kendi menfaatleri için kullanılabilecek bir eylem tipi olduğunu düşünüyorum. İster adı başsavcı olsun ister savcı olsun ister kim olursa olsun. Bu eylemlerin hiçbir hukuki yanı, hiçbir idari yanı olmadığını düşünüyorum. Bunun bu kadar kamuoyuna açık bir şekilde duyurulduktan sonra kılını dahi kıpırdatmayan ve kıpırdatamayacağını bildiğim bakanları da kınıyorum. Aynı şekilde ana muhalefet partisinin başına kayyum atanan kişiyi, siyasi savcıyı da kınıyorum. Hükümetin başındaki kişiyi de kınıyorum."

"TANIMADIĞIM HANIMEFENDİ 5 AYDIR HAPİSTE"

Bu sırada yine araya giren Mahkeme Başkanı, "Beni bunlar ilgilendirmiyor. Ben burada bir yargılama yapmaya çalışıyorum" dedi. İmamoğlu da "Kadına şiddet önemli bir konudur. Elif Hanım'dan aldığım sorunun cevabının karşılığında da bunu kamuoyuna paylaşmak benim sorumluluğumdur. Çünkü bu insanlar İmamoğlu suç örgütünün üyesi olarak hapse atıldı. Bu uygulamalar onun için yapıldı. Ben herhangi biri olarak soru sormuyorum. Şu anda karşımda gördüğüm, tanışmadığım hanımefendi 5 aydır hapiste" karşılığını verdi.

"İKİ CÜMLEMİ DİNLEYİN"

Mahkeme Başkanının, "Kendi yorumlarınızı başka mecralarda yapın" demesi üzerine Ekrem İmamoğlu, "Yorum değil bu. Bırakın Allah aşkına. İki cümlemi dinleyin" dedi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, 3. Sayfa, Politika, Mahkeme, Güncel, Kayyum, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Davası'nda 49. Gün... Ekrem İmamoğlu: 'Ana Muhalefet Partisinin Başına Kayyum Atanan Kişiyi Kınıyorum' - Son Dakika

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