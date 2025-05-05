İmamoğlu'ndan Soruşturmaya Yanıt

(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38'inci Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında verdiği ifadede tüm sorulara, "İftirayı, dedikoduyu, siyasi siparişleri koymak sadece bireylere değil, doğrudan milletin iradesine ve demokrasimize saldırıdır. Yargının akıl ve vicdan dışı bu senaryoların figüranı haline getirilmeye çalışılması yalnızca bir hukuki çürüme değil, aynı zamanda halkın adalet duygusuna açık bir ihanettir" yanıtını verdi.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te toplanan 38'inci Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 86 şüpheli arasında ismi geçen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına SEGBİS üzerinden ifade verdi.

"Yüce Türk yargısının bu kişileri 'muteber tanık' ilan etmesi hangi hukuk anlayışı ile bağdaştırılabilir?"

İmamoğlu'na, 2 Mayıs'ta verdiği ifadede, gizli tanık iddiaları soruldu. Başsavcılığın sorularına tek yanıt vermek istediğini belirten İmamoğlu, şu ifadeyi verdi:

"Adına tanık denilen ancak tanık olmayan aynı 3-5 isim her seferinde yeni bir dosyada yeniden sahneye çıkarılıyor. ya benim ya da partimin üzerine yeni bir iftira kurgulamakla görevlendiriliyorlar. Madem bu kadar vazgeçilmezler, hepsini toplayıp İstanbul'daki soruşturmaya da göndersinler. Hiç şaşırmam, muhtemelen orada da ifadeleri hazırdır, belki de vermişlerdir. Asıl sorulması gereken şudur. Bu akıl dışı beyanları kimlerin ezberlettiğini, hangi odakların bunlara yol tarif ettiğini sorgulamak yerine bağımsız olması beklenen yüce Türk yargısının bu kişileri 'muteber tanık' ilan etmesi hangi hukuk anlayışı ile bağdaştırılabilir?"

"Bu gidişata sessiz kalan herkesi bu suçun ortağı haline getireceği bir gerçektir"

"Hukuk bir ülkenin onurudur. Adaletin terazisine iftirayı, dedikoduyu, siyasi siparişleri koymak sadece bireylere değil, doğrudan milletin iradesine ve demokrasimize saldırıdır. Yargının akıl ve vicdan dışı bu senaryoların figüranı haline getirilmeye çalışılması yalnızca bir hukuki çürüme değil, aynı zamanda halkın adalet duygusuna açık bir ihanettir. Milletimize çok büyük bedeller ödeten bu sürecin, hukuku siyasetin sopası haline getiren ve bu gidişata sessiz kalan herkesi bu suçun ortağı haline getireceği bir gerçektir."