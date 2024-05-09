İmamoğlu, Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu\'nu tebrik etti

Güncel

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'nin yeni Belediye Başkanı seçilen Bora Balcıoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, Balcıoğlu'na yaptığı tebrik ziyaretinde, ilçede yapılan ve kendisini üzen bir konuyu da dile getirdi. "Bir üzüntümü de ifade etmeden geçemeyeceğim" diyen İmamoğlu, "Çünkü, çok hızlı kararlar alındı. Hiç danışılmadı. Dayanışma içinde olunmadı. Zaten devletimizin belli kurumlarının bu bakış açısı, İstanbul'a çoğu zaman sıkıntı da verebiliyor. Belki ihtiyacı çözen bir kavram olarak bakıyorlar ama D100 karayolunda yapılan üst geçidin aslında Silivri için ne yazık ki çok kötü bir tasarım olduğunun altını çizmem gerekir. Bunun beni ne kadar rahatsız ettiğini bilmenizi isterim" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca'nın ardından günün ikinci tebrik ziyaretini, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na yaptı. Silivri Belediyesi önünde alkışlarla karşılanan İmamoğlu, Balcıoğlu tarafından makam odasında ağırlandı. Balcıoğlu'na çok güvendiklerini vurgulayan İmamoğlu, "Bu 5 yılda, çok özel bir dönemi hep birlikte yaşayacağımıza inanıyorum. Uyumlu bir çalışmanın her ilçeye çok büyük bir faydası var" dedi. İlk 5 yıllık dönemlerinde hiçbir ilçeyi birbirinden ayırmadıklarını belirten İmamoğlu, "Bunu en iyi bilen ilçelerden birisi Silivri. Her noktasına hizmeti kavuşturduk. Ama bu dönemde, bunu daha yukarıya taşımanın önce hazırlıklarını yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"ARDIMIZA BAKMADAN…"

Çatalca ve Silivri gibi ilçelerin bir yandan korunması, diğer yandan da geleceğe hazırlanması gereken noktalar olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, "Tarımı da önemsiyoruz ama burada var olan, kurulmuş sanayi bölgelerinin belli oranda ihtiyaçlarını da önemsiyoruz. Kent merkezinin dinamik bir yapıya kavuşmasını da önemsiyoruz. Ama bir yandan da kendi o üretken, doğasını koruyan kimliğiyle hem dönüşmesini hem de tarımla uyumlu bir merkez olmasını da önemsiyoruz. Tabii ki inşallah yakın gelecekte özellikle İstanbul'un çöp depolama alanı olarak geçmişte tasarlanmış olan Seymen'in de bu süreçlerle, bütün İstanbul'un nasıl sıfır atığa veya atıktan enerji üretmeyle beraber, aktık depolama merkezinin nasıl minimize edileceğini de önemsiyoruz. Yani çok yönlü bakıyoruz. Silivri'nin tüm ihtiyaçlarına hakimiz. Ardımıza bakmadan, ileriye dönük projelerimizle, iş birliği içinde, sizin yapacaklarınızı ilçe belediyesi olarak Büyükşehir'in desteklediği, Büyükşehir'in yapacaklarınız sizin desteklediğiniz işler olarak ele alacağız" ifadelerini kullandı.

"BİR ÜZÜNTÜMÜ DE İFADE ETMEDEN GEÇEMEYECEĞİM"

"Son dönemde bir üzüntümü de ifade etmeden geçemeyeceğim" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Çünkü, çok hızlı kararlar alındı. Hiç danışılmadı. Dayanışma içinde olunmadı. Zaten devletimizin belli kurumlarının bu bakış açısı, İstanbul'a çoğu zaman sıkıntı da verebiliyor. Belki ihtiyacı çözen bir kavram olarak bakıyorlar ama D 100 karayolunda yapılan üst geçidin aslında Silivri için ne yazık ki çok kötü bir tasarım olduğunun altını çizmem gerekir. Bunun beni ne kadar rahatsız ettiğini bilmenizi isterim. Ama bu aşamadan sonra nasıl iyileştirilir, neler yapılır? Elbette sizin de çok hassasiyetle çalışmanız gerekecek. Belki bu noktada Ulaştırma Bakanlığı'nın Karayolları'nın size destek olacağı unsurlar vardır. Bize düşen görevler olacaktır. El birliğiyle oradaki o, bana göre bir görsel sorun, aynı zamanda kenti biraz rahatsız edecek bir görüntü olacak olan bir iş. Evet, bir an için ulaşımı çözdüğü düşünülebilir, ama bu işler kentin ortasından, göbeğinden geçiyorsa hassas düşünülmeli. Bu konuyu da kurumlar arası müzakereyle çözeceğimize inanıyorum. İnşallah İstanbul'umuzun her köşesinde, Silivri'de çok özenli, çok güçlü, çok ahlaklı, çok kimlikli, dayanışmacı, şeffaf bir belediyeciliği İstanbul'un en batısı Silivri'den başlayıp, Tuzla'ya kadar milimetre, milimetre hep beraber öreriz diye düşünüyorum. Silivri halkımızın gözü aydın olsun. Bora Balcıoğlu'yla beraber iyi bir dönem, Büyükşehir Belediyemizle beraber iş birliği içinde olan güzel bir 5 yıl yaşayacağız."

BALCIOĞLU: "BİZ DE SİLİVRİ'NİN MUHAFIZI OLACAĞIZ"

İmamoğlu'nu Silivri Belediye Başkanı olarak ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunun altını çizen Balcıoğlu da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Geçen 5 yıllık süre içerisinde, Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olarak sizinle çalışma fırsatı yakaladım. ve sizin önderliğinizde, 'hizmetin siyaseti olmaz' bakış açısıyla, sizden aldığım ilham ile aynı duygularla Silivri'mizde hizmet etmek için sabırsızlanıyorum. Silivri'mizin Allah vergisi özellikleri var. Tarımı, denizi, hizmet sektörleri… Bunları da yine siz nasıl 'İstanbul'un muhafızı olacağım' dediniz, ben de aynı şekilde Silvri'nin muhafızı olarak, koruyarak geliştireceğiz. Bugünü kurtaran değil de geleceği tasarlayan bir belediyecilik anlayışını da ilçemizde kurumsallaştıracağız. Silivri'miz yüz ölçüm bakımından da İstanbul'un 6'da 1 büyüklüğünde. Ne verirseniz alacak bu konuda. Doğru planlamayla, doğru bir yönetimle ben başaracağımıza inanıyorum. Burada tabii ki en büyük gücümüz, sizlersiniz. Biz de sizi ve Silivri'deki hemşehrilerimizi, İstanbul'daki hemşehrilerimizi mahcup etmeden çalışacağız"

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Balcıoğlu, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Silivri'nin sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.