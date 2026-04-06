İmamoğlu'nun Davasında Savunmalar Devam Ediyor

06.04.2026 13:54
407 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık Seyfullah Demirel, savunmasında liyakat vurgusu yaptı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 89'u tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın 16'ncı duruşması sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı tutuklu sanık Seyfullah Demirel'in savunması alındı.

Sanık Demirel, Avcılar Belediyesi'nde örnek imar planları, sonrasında ise Küçükçekmece Belediyesinde yerleşim planı çalışmaları yaptığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki göreve partizanlıkla gelmediğini, liyakatle geldiğini anlatan Demirel, "Daha önceki belediyelerde yaptığım tüm işleri İBB'de yaptım. İhale kriterlerinde aynı metodu uyguladım. Hep aynı işi yaptım. Daha önceki belediyelerde tutuklanmayıp bu belediyede tutuklanmamı manidar buluyorum." şeklinde beyanda bulundu.

İddianamede sorumlu tutulduğu bir eylemin tarihinde görevde bile olmadığını iddia eden Demirel, bu nedenle eylemle ilgili söyleyecek bir şeyinin olmadığını savundu.

Hakkındaki diğer 2 eyleme atıfta bulunan Demirel, söz konusu eylemlerin kötü hava koşullarında mücadele konulu ihaleleri içerdiğini ve bu ihale işlemlerinin tutarının yüksek belirlendiğine ilişkin olduğunu söyledi.

Demirel, savunmasında, "Dünyanın en büyük kış mücadelesine hazırlanıyoruz. Bunu İstanbul'dan daha karışık yapan başka bir kent yoktur. Bir günlük aksamanın da nelere mal olduğunu hepimiz görüyoruz. İnsanların sokağa çıkamadığı günlerimiz oldu. Bu kadar büyük bir işin yeterlilik kriterini tespit ederken, kanunun bana verdiği yetkiyi en üst sınırdan kullanma hakkımın olduğunu düşünüyorum. Çünkü burası İstanbul. Benden önce bu ihaleyi yapanlar da aynı şekilde yaptılar çünkü doğru yaptılar. Yeterlilik kriterleri kullanmaya yasalar bizi yönlendirmektedir." ifadelerini kullandı.

Yapılan ihalelerde rekabeti engellediklerini düşünmediğini, bu durumun "ihaleye fesat karıştırma" suçuyla alakasının olmadığını söyleyen Demirel, ilgili kanunun kaynakları verimli şekilde kullanmayı içerdiğini belirtti.

Yağmur suyu kanallarını, ızgaralarını ve kar suyu temizleme işlerini tek ihalede birleştirdiklerini dile getiren Demirel, şunları anlattı:

"Yolların sağında ve solunda yağmur suyu ızgaraları var. Kar suyu eridiğinde ızgaralara doğru gelir. Beraberinde yoldaki kalıntıları ızgaralara getirir. Yoğun geldiği için de ızgaraları kapatır. Su orada beklediği müddetçe hızlı şekilde donar. Oraya giren aracın kaza yapmama ihtimali yoktur. Tuzlama ve kar küremeyle beraber ızgara temizleme de yapıyoruz, bu iş ayrılmaz bir bütün. Bizden önceki idare de aynı şekilde yapmış biz de aynı şekilde yapıyoruz."

İstanbul trafiğinin içerisinde santim santim karla mücadele yaptıklarını söyleyen Demirel, bilirkişi raporlarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, "İddianıza göre bu bilirkişiler neden çarpıtıyorlar? Bilirkişinin menfaati olmaz. Kendilerini de bağlayacak bu durum." demesi üzerine Demirel, "Ben bunları emniyette, savcılıkta anlatsaydım bu dosyaya katılmazdım. Böyle yazmaları hakikaten manidar. İçler acısı." dedi.

Bu sırada söz alan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun, "Sizinle göreve başlamadan önce tanışıklığımız, ideolojik işbirliğimiz var mı?" sorusuna karşılık sanık Demirel, "Tanışıklığımız da ideolojik olarak yakınlığımız da yoktur." diye cevap verdi.

İmamoğlu'nun "İstanbul'un menfaatinin dışında herhangi bir masamız oldu mu?" sorusuna sanık, "Hayır, olmadı." şeklinde karşılık verdi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

Kaynak: AA

