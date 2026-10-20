Daltonlar bağlantılı örgüte 8 ilde operasyon, 4\'ü çocuk 10 zanlı gözaltına alındı

Daltonlar bağlantılı örgüte 8 ilde operasyon, 4'ü çocuk 10 zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Daltonlar bağlantılı soruşturmasında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ünün adli süreçteki çocuk olduğu, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Ankara’da “Daltonlar” suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli daha tespit edildi. Bu şüphelilerin yakalanması için başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi yakalandı.
İŞ YERİ SAHİBİNİ TEHDİT ETTİKLERİ İDDİASI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, “Daltonlar” suç örgütünün 24 Ağustos’ta bir iş yeri sahibini tehdit ettiği iddiası üzerine çalışma başlattı. Çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
1 TUTUKLAMA, 1 ADLİ KONTROL
Emniyetteki işlemlerinin ardından 16 Eylül’de Ankara Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
20 ŞÜPHELİNİN DAHA KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Olaya karıştığı değerlendirilen diğer kişilerin tespiti için ele geçirilen delilleri inceleyen ekipler, suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 20 şüphelinin daha kimliğine ulaştı.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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