İmamoğlu'nun Diploması İçin Yeni Dava - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Diploması İçin Yeni Dava

Avukat Mehmet Pehlivan, İmamoğlu'nun diplomasının iptali için İstanbul İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

06.05.2025 13:27
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Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) 18 Mart akşamı üniversite diploması iptal edilip, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, yeni bir hukuki girişimde bulundu. İstanbul İdare Mahkemesi'ne başvuran Pehlivan, İmamoğlu'nun 31 yıllık diplomasını iptal ettiğini duyuran İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu kararının iptal edilmesini istedi. Başvuruya ilişkin bir açıklama yapan Pehlivan, "Adalet yerini buluncaya kadar kararlılıkla mücadelemize devam edecek, hukuksuzluk karşısında asla boyun eğmeyeceğiz." dedi.

Üniversite yönetim kurulunun kararının kamuoyuna duyurulduğu gün bir açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, "Üniversite yönetim kurulu bu kararı alamaz. İdare hukukunun açık hükümleri bellidir. Yetkide ve usulde paralellik ilkesi vardır. Bu diplomayı, bu yatay geçişi fakülte yönetim kurulu yapmıştır ancak bu konuda kararı fakülte yönetim kurulu alır. Bu aşamada bundan başka söyleyecek bir şey yok ki. Kanun açık, yönetmelik açık. Ortada aleni bir hukuksuzluk var. Yok hükmündedir." demişti.

Pehlivan bugün de İstanbul İdare Mahkemesi'nde dava açarak iptal kararının iptalini istedi. Yeni davaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Pehlivan, şu ifadelere yer verdi:

"6 Mayıs'ta özellikle açtık"

"Müvekkilim Ekrem İmamoğlu'nun 31 yıl önce hukuka uygun olarak aldığı üniversite diploması, hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırı biçimde ve idari yetkinin kötüye kullanılmasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmiştir. Tüm evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa'ya ve idare hukukuna aykırı olan bu işlemin iptali için bugün, 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi'nde davamızı açmış bulunuyoruz.

Bilindiği üzere 6 Mayıs, Türkiye tarihinde demokrasi, hukuk ve tam bağımsızlık idealleri için mücadele edenlerin sembol günüdür. Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da kazandığı İstanbul seçimlerinin haksız ve hukuksuz iptali de yine bir 6 Mayıs gününde yaşanmıştır. Tam da bu nedenle, hukuksuzluklara karşı verilen demokrasi, adalet ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 6 Mayıs tarihinde davamızı açmayı anlamlı ve önemli bulduk.

"Bu mücadeleyi, hukuk kurallarına bağlılığımız ve bağımsız yargıya olan güvenimizle sonuna kadar sürdüreceğiz"

Bu dava, yalnızca Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kişisel hukukunu koruma amacı taşımamaktadır. Aynı zamanda, hukuk devletinin, hukuki güvenlik ilkesinin ve temel hak ve özgürlüklerin korunması adına yürüttüğümüz bir mücadeledir. Bu mücadeleyi, hukuk kurallarına bağlılığımız ve bağımsız yargıya olan güvenimizle sonuna kadar sürdüreceğiz. Adalet yerini buluncaya kadar kararlılıkla mücadelemize devam edecek, hukuksuzluk karşısında asla boyun eğmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun Diploması İçin Yeni Dava - Son Dakika

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