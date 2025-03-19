İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Tepki: Demokratik Geleceğe Tehdit

(ANKARA) - Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Türkiye'nin demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alacak bir kararla karşı karşıyayız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi tarafından verilen diplomasının iptal edilmesi, hukuk, adalet ve demokrasi ilkelerinin açıkça ihlalidir. Bu karar, yalnızca bir kişiyi hedef almamakta, tüm toplumun geleceğine yönelik büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Hiçbir hukuk kuralına dayanmayan, tamamen siyasi saiklerle alınan bu karar, halkın iradesine müdahale etmenin yeni bir aşamasıdır. En iyi hukuk fakültelerimizden birine sahip ve en köklü üniversitemiz olan İstanbul Üniversitesi'nden böyle bir karar çıkması, ülkemizde hukuk güvenliğinin kalmadığının açık bir göstergesidir. Üniversiteler bilimsel, bağımsız ve özgür kurumlar olmalıdır. Ancak görüyoruz ki, akademik kurumlar siyasi baskılarla yönlendirilmektedir.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının idari bir kararla iptal edilmesi, demokrasimize vurulmuş bir darbedir. Bilinmelidir ki, halkın iradesini yok saymaya çalışanlar er ya da geç kaybedecektir. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak, bu hukuk ve demokrasi dışı uygulamalara karşı sessiz kalmayacağız. Türkiye'nin demokratik bir ülke olması için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Bu hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı tüm demokratik güçlerle birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."