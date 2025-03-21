İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasının Ardından İstanbul'da Yol Kapatmaları Tepki Çekti

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının 3. gününde valilik tarafından alınan tedbirlere ek olarak Saraçhane çevresinde bazı yollar akşam trafiğe kapatıldı. Yolların trafiğe kapatılmasına tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Şehri felç ediyorlar. Yolunu seven yorulmaz! Gerekirse kilometrelerce yürüyeceğiz, akşam 20.30'da milletin evi Saraçhane'de buluşacağız." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının 3. gününde valilik tarafından alınan tedbirlere ek olarak bazı yollar trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan yolların çoğunun Saraçhane çevresinde olması dikkat çekti. Yeni yasaklara tepki gösteren İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, hükümetin şehrin tüm yollarını kapatarak mağduriyeti büyüttüğünü belirtti.

"Yolunu seven yorulmaz! Gerekirse kilometrelerce yürüyeceğiz"

Çelik, "Valilik yolları kapatma kararı almış. Millet alttan girer, üstten çıkar, Saraçhane'ye ulaşır! İnternet erişimine kısıtlama getirerek milyonlarca insanı zarara ve zorluğa uğrattıkları yetmedi, bir de şehrin tüm yollarını kapatarak mağduriyeti büyütüyorlar, şehri felç ediyorlar. Yolunu seven yorulmaz! Gerekirse kilometrelerce yürüyeceğiz, akşam 20.30'da milletin evi Saraçhane'de buluşacağız. Aciz hamlelerle milyonları mağdur etmeyi bırakın!" ifadelerini kullandı.