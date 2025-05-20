İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, İmamoğlu'nun kayıp olarak aranan ikinci cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltı sırasında farklı bir cep telefonu kullandığı öğrenilen İmamoğlu'nun ikinci cep telefonu emniyette incelemeye alındı.
Geçtiğimiz Mart ayında İmamoğlu'nun ele geçirilen ikinci telefonu üzerinden gerçekleştirdiği görüşmelerin HTS kayıtlarına ulaşılmıştı. Dosyada, İmamoğlu'nun, İmamoğlu İnşaat'a 50 milyon lira aktardığı ileri sürülen Hüseyin Köksal ile bu telefon üzerinden 5 defa görüştüğü belirlenmişti. Aynı soruşturmada tutuklanan eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın ile 8, itirafçı olan Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas ile 11, İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz ile de 2 kez görüştüğü tespit edilmişti.
HTS kayıtlarına göre İmamoğlu, soruşturma dosyasında "örgüt yöneticilerinden biri" olarak tanımlanan Fatih Keleş ile 135, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile 521, İPA Başkanı Buğra Gökçe ile 38 ve Necati Özkan ile 469 defa görüşme yaptı.
Son Dakika › Güncel › İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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