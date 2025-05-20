İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi

İmamoğlu\'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 'İBB'ye yolsuzluk ve terör soruşturması' çerçevesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında, bir eve düzenlenen operasyonda, görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi. İmamoğlu'nun gözaltı sırasında farklı bir telefonu kullandığı öğrenildi.

20.05.2025 22:39
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor.

İMAMOĞLU'NUN KAYIP CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, İmamoğlu'nun kayıp olarak aranan ikinci cep telefonu ele geçirildi.

İNCELEMEYE ALINDI

Gözaltı sırasında farklı bir cep telefonu kullandığı öğrenilen İmamoğlu'nun ikinci cep telefonu emniyette incelemeye alındı.

HTS KAYITLARI TESPİT EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz Mart ayında İmamoğlu'nun ele geçirilen ikinci telefonu üzerinden gerçekleştirdiği görüşmelerin HTS kayıtlarına ulaşılmıştı. Dosyada, İmamoğlu'nun, İmamoğlu İnşaat'a 50 milyon lira aktardığı ileri sürülen Hüseyin Köksal ile bu telefon üzerinden 5 defa görüştüğü belirlenmişti. Aynı soruşturmada tutuklanan eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın ile 8, itirafçı olan Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas ile 11, İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz ile de 2 kez görüştüğü tespit edilmişti.

FATİH KELEŞ İLE 135 GÖRÜŞME

HTS kayıtlarına göre İmamoğlu, soruşturma dosyasında "örgüt yöneticilerinden biri" olarak tanımlanan Fatih Keleş ile 135, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile 521, İPA Başkanı Buğra Gökçe ile 38 ve Necati Özkan ile 469 defa görüşme yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Melih gökçekin usulsüzlükleri için niye soruşturma başlaştılmaz niye dosyalar bekler niye savcılar harekete geçmez. Bu ülkenin hakkını hukukunu gözetiyorsanız herkes için eşit davranılsın. Ak partililer şimdi bu yaşananlara oh çekiyor. Sizin partinizdekiler 23 yıldır çalıyor. 17 aralık nasıl halı altına süpürüldü biliyorsunuz. Müslümanım diyorsanız her yanlışa ses çıkarın. Particilik şakşakçılık yapa yapa bunlara ülkenin altını oydurdurnuz. 6 9 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    çok önemli demi yandaş medya insanların özeli 1 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Birazdan şakşakçıları davar gibi akışır yorumlara 1 1 Yanıtla
  • Bera Topal:
    Niye saklarsın ki ? Telefonu şeffaf beg 1 1 Yanıtla
  • Bera Topal:
    Kim söyledi acaba..demek ki bizim bilmediğimiz çok şey var ...kim sakladı ki söylesin...Diyorum Vallahi çok fena şeyler var diyorum savunmayı. akp li CHP Li farketmez hırsızı savunanda hırsızdır...milletin parasını yiyen bu tiplerin Hepsi halkın içine atılmalı...hala böyle masum felan diyorlar ya cinnet geciriyorum..olum sadece balıkçı Kenana yaptıklarından dolayı 100 sene yatması lazım bu mafia nın 0 0 Yanıtla
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