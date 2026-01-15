İmamoğlu'nun, Diploma İptaline Karşı Açtığı Davanın Duruşması Tamamlandı, Heyet En Geç 15 Gün İçinde Kararını Verecek

Haber: Zuhal Çiloğlan

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite lisans diplomasının iptaline ilişkin İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu işlemine karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde açılan davanın duruşması tamamlandı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi heyeti, en geç 15 gün içinde kararını verecek. Karar, verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yazılacak ve imzalanarak taraflara tebliğ edilecek.

Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite lisans diplomasının iptaline ilişkin İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu işlemine karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde açtığı dava duruşmalı görüldü.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nde görülen duruşmaya, davacı Ekrem İmamoğlu ve avukatları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmayı, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve çok sayıda partili izledi.

Karar en geç 15 gün içinde çıkacak

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, İstanbul 5. İdare Mahkemesi heyeti, duruşma yapıldıktan sonra en geç 15 gün içinde kararını verecek. Karar, verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yazılacak ve imzalanarak taraflara tebliğ edilecek.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarihli işleminin iptali isteniyor

18 Mart akşamı üniversite diploması iptal edilip, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü mezuniyeti sürecinde yatay geçiş işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle mezuniyet ve diplomanın iptaline dair İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarih ve 3/1 sayılı işleminin iptali istemiyle dava açılmıştı.