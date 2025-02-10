İmamoğlu'nun Yargı İfadeleri Meclis'te Tartışıldı - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Yargı İfadeleri Meclis'te Tartışıldı

İmamoğlu\'nun Yargı İfadeleri Meclis\'te Tartışıldı

İBB Meclisi'nde İmamoğlu'nun yargı mensuplarıyla ilgili ifadeleri tartışma yarattı.

10.02.2025 20:47
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler tartışıldı.

İBB Meclisi şubat ayı ilk birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, gündem dışı bölümde kürsüye çıkan AK Parti'li Meclis Üyesi Mehmet Rıdvan Arslan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yargı mensuplarına ilişkin açıklamalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun son dönemlerde yargıya ilişkin yaptığı açıklamaları talihsizlik olarak nitelendirdiğini belirten Arslan, "İktidar veya muhalefet zaman zaman yargı kararlarını beğenmeyebilir ve eleştirebilir. Ama hiç kimse, Türkiye siyaset tarihinde hiçbir vatandaşımız, hiçbir siyasi figür, Sayın İmamoğlu'nun yaptığı gibi yargı mensuplarını aileleriyle ve çocukları üzerinden tehdit etmemiştir. Bu, Türkiye'de bir ilktir." ifadelerini kullandı.

Arslan'ın sözlerine CHP sıralarından tepki gösterildi.

Meclis oturumunu yöneten Nuri Aslan, AK Parti'li Meclis Üyesi Arslan'ın sözlerinde çarpıtma bulunduğunu öne sürerek, İBB Başkanı İmamoğlu'nun ifadelerini olduğu gibi kullanmaya davet etti.

Arslan bunun üzerine, "Kendisinin ağzından çıkan, yargı mensupları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız, aileleri ve çocukları ile ilgili ithamda bulunmuştur." dedi.

"Mikrofonu keser misiniz"

Arslan'ın sözünü kesen Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan, "Hayır, doğru söylemiyorsunuz. Sözü keser misiniz lütfen? Mikrofonu keser misiniz?" ifadesini kullanarak, görevlilere kürsü mikrofonunu kapattırdı.

Meclis 1. Başkanvekili Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sözünüzü kesmek istemem ancak size yakışan, Ekrem İmamoğlu Bey'in söylediği şekliyle söylemektir. Kamuoyunu, halkı galeyana getirip kışkırtmaya sebep verecek cümleler kullanmayın. Ekrem İmamoğlu üzerinden siyaset yapmayın artık. Bu meclisi yönetirken İBB Başkanı İmamoğlu adına yönetiyorum. Asla ve asla bu kürsüden hiçbir büyükşehir belediye başkanına, hiçbir siyasi partinin liderine, Cumhurbaşkanı'mıza hakaret edilmesine, yalan konuşulmasına izin vermeyeceğim."

Aslan, daha sonra AK Parti'li Meclis Üyesi'ne tekrar söz vererek, mikrofonu açtırdı.

"Hiç kimse, bağımsız Türk yargısına parmak sallayamaz"

AK Partili Meclis Üyesi Arslan, İBB Başkanı İmamoğlu'nun sözlerinin aynısını tekrar edeceğini belirterek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, çocukları ve aileleri rahat uyuyacak mı?' dedi. Bu ifadeleri söyledi, izleyebilirsiniz. Hiç kimse, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla hiçbir vatandaşımıza, hiç kimseye, yargıya parmak sallayamaz. Sayın İmamoğlu, yargıya parmak sallama cüretini nereden alıyor?" ifadelerini kullandı.

Arslan, şöyle devam etti:

"Sayın Başkan (İmamoğlu), CHP içerisindeki çekişmelerde rakiplerinin gerisine düştüğünde hemen suni bir gündem oluşturmaya çalışmaktadır. Aslında Çağlayan'daki mitingde de yargıyı alet ederek verdiği mesajların muhatabı aslında CHP yöneticileridir. Kendi iç çekişmelerini kamuoyunun takdirine bırakarak sözlerimi bitirmek istiyorum. Hiç kimse, bağımsız Türk yargısına parmak sallayamaz ve yargı mensuplarını tehdit edemez."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun Yargı İfadeleri Meclis'te Tartışıldı - Son Dakika

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