Ekrem İmamoğlu: "Cesur nesillere, gençlere kaybedeceksiniz"

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kadıköy Lisesi ziyareti öncesinde, "Yusuf Tekin istifa" pankartı asan TİP üyesi iki öğrencinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, "'Korkma' diyenlere, cesur nesillere, gençlere kaybedeceksiniz" ifadelerini kullandı.

İBB davası kapsamında tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kadıköy Lisesi ziyareti öncesinde "Yusuf Tekin istifa" pankartı asan Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi iki öğrencinin evlerine yapılan baskınla gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, şunları kaydetti:

"103 yıl önce, Cumhuriyetimizi ve geleceğimizi gençlere emanet eden Aziz Atatürk'ten... Yanlışları, hataları ve vurgunlarıyla yüzleşemeyen, özgüvenini yitirmiş, korkunun esiri olmuş kadroların, yani saray rejiminin; iki genç kızımızı bir pankart yüzünden hapse attığı kara düzene... 'Korkma' diyenlere, cesur nesillere, gençlere kaybedeceksiniz."