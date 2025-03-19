İmamoğlu: Polislerimi Kötülüğe Alet Edenlere Karşı Mücadele Edeceğim

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konutuna yüzlerce polisin geldiğini belirterek, "O kişiye ve onun bütün süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şunları söyledi:

"Üzülerek söylüyorum; milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, benim sevgili polislerimi, ülkenin emniyet güçlerini kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullu'nun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmaycağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı bütün milletim bilsin. O kişiye ve onun bütün süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim."