İmamoğlu protestoları davasında Bursa'da 11 sanık beraat etti - Son Dakika
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İmamoğlu protestoları davasında Bursa'da 11 sanık beraat etti

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İmamoğlu protestoları davasında Bursa\'da 11 sanık beraat etti
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İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Bursa'da düzenlenen protestolar nedeniyle 2911 sayılı kanuna muhalefetle yargılanan Ahmet Keskin dahil 11 kişi beraat etti. Mahkeme suç unsuru oluşmadığına hükmederken, aralarında Keskin'in de bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı.

Haber: Zehra Değirmenci

(BURSA) - Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Bursa'da düzenlenen protestolar nedeniyle yargılanan, aralarında YENİ Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ahmet Keskin'in de bulunduğu 11 kişi, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Bursa'da düzenlenen protestolar nedeniyle aralarında YENİ Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ahmet Keskin'in de bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı. Bu kişilerin bir bölümü eylemler sırasında, bir bölümü ise evlerine düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

MAHKEME, SUÇ UNSURU OLUŞMADIĞINA HÜKMETTİ

Dosyaları ayrı görülen davalardan, Keskin'in de aralarında bulunduğu 11 kişinin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla yargılandığı dava, Bursa 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle 11 sanığın beraatine karar verdi.

Kaynak: ANKA
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