Saraçhane Davasında 35 Kişiye Beraat

04.03.2026 15:23  Güncelleme: 16:12
İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100. günü sonrası düzenlenen mitingde yargılanan 35 kişi hakkında beraat kararı verdi.

(İSTANBUL) İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100. gününde Saraçhane'de düzenlenen mitingin ardından haklarında soruşturma başlatılan ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla yargılanan 35 kişi hakkında beraat kararı verdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart operasyonuyla tutuklanmasıyla başlayan protestoların 100. günü olan 1 Temmuz'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Saraçhane'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" adlı miting düzenlenmiş, miting dağılımında 42 kişi gözaltına alınmış ve en büyüğü 2001 doğumlu olan 13 genç ise tutuklanmıştı.?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Cumhuriyet gazetesi muhabiri Engin Deniz İpek'in de bulunduğu 35 genç hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan iddianame hazırlamış, söz konusu iddianame İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Tutuklu 13 genç 3 Eylül'deki duruşmada tahliye edilmişti.

35 sanıklı davanın karar duruşması bugün İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi salonunda yapıldı. Sanıklar ve avukatları hazır bulunduğu duruşmada mahkeme, tüm sanıkların "suçun unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraatına karar verdi.

Kaynak: ANKA

