İmamoğlu ve Babacan'dan Kayyım Eleştirisi - Son Dakika
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İmamoğlu ve Babacan'dan Kayyım Eleştirisi

İmamoğlu ve Babacan\'dan Kayyım Eleştirisi

İmamoğlu ve Babacan, kayyım atamalarının milli birliği tehdit ettiğini vurguladı.

05.11.2024 17:46
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı makamında ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından Babacan ve İmamoğlu açıklama yaptı.

Babacan, Türkiye'nin zor dönemlerden geçtiğini, ülkenin sorunlarının çözümünün, ancak ve ancak meşru demokrasi zemininde olmasını savunduklarını belirtti.

Tam demokrasilerde, seçilmişlerin halkın iradesini temsil etme gibi önemli bir meşruiyet zemini bulunduğunu, seçilmiş, makamda olan herkesin onu seçenlerin iradesini temsil ettiğini aktaran Babacan, şöyle konuştu:

"Kayyım atamaları, demokrasinin seçilmiş olma ve seçilmiş olmanın meşruiyetinin dayandığı ilkenin adeta kalbine hançer saplayan bir uygulama. Milli iradenin göreve gelenlerin arkasında olmasıyla ilgili o sağlam tablo bozulursa, o zaman bu, milli birliğimizin ve beraberliğimizin önündeki en büyük engeli oluşturur. Milli birliğimizin ve beraberliğimizin yara almasına sebep olur. Aynı zamanda terör örgütlerinin ve şer odaklarının da işine gelen, onlar için de elverişli bir ortam oluşturur ülkede."

Bu konuda ilkesel duruşlarının net olduğunu dile getiren Babacan, seçilmiş belediye başkanı eğer görevden alınacaksa bunun, ancak ve ancak bağımsız, tarafsız yargı kararıyla olması gerektiğini söyledi. Ali Babacan, "Bütün bu sıkıntıları biliyoruz ve kayyım atanan illerdeki, ilçelerdeki vatandaşlarımızın hissiyatlarını da gayet iyi anlıyoruz. Ama bu hak mücadelesinin zemininin meşru bir zeminde yürümesi lazım. Bir yanlış bir başka yanlışla düzeltilmez." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları

İmamoğlu da DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'la yaptıkları görüşmede, DEVA Partisinin hazırladığı ilkelerle, prensiplerle örtüşen bakış açısını ortaya koyduklarını belirtti.

Bu durumun kendisini oldukça sevindirdiğini ifade eden İmamoğlu, "Bugün için randevu verebilen genel başkanlarımızla yaptığımız konuşma tümden bu evrede. Meseleyi tamamen bu çözümün olması gereken yere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımak ve orada anayasal zeminde bu işi konuşmak ve mutlak kalıcı bir çözüme evrilmesini sağlamak. Yakın zamanda biz kendileriyle Türkiye Belediyeler Birliği çatısında oluşan tespitlerimizi ve çözüm önerimizi paylaşacağız."

Ekrem İmamoğlu, gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret edeceğini ve sonucu kendisiyle paylaşacağını bildirerek, şunları kaydetti:

"Umut ediyorum ki bu iş önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulabilir, tartışılabilir bir seviyeye gelsin. Şu anda gerçekten ülkemiz, milletimiz adına bir demokrasi krizini çözmek, kalıcı bir biçimdeki bu ülkedeki hukukun üstünlüğünü, insanların seçme ve seçilme haklarının korunduğu, asla onlara bir zeval gelmediği bir ortamı sağlama mücadelesini vermekteyiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu ve Babacan'dan Kayyım Eleştirisi - Son Dakika

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