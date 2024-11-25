İmamoğlu ve Tekin Arasında Kreş Tartışması - Son Dakika
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İmamoğlu ve Tekin Arasında Kreş Tartışması

İmamoğlu ve Tekin Arasında Kreş Tartışması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kreşlere yönelik açıklamalarına yanıt vererek, bakanlığın yazısının belediyelerin kreşlerini içerdiğini belirtti. Tekin ise kreşlerin kapatılmasına yönelik bir yazı olmadığını savundu.

25.11.2024 17:22  Güncelleme: 17:23
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kreş açıklamasına yanıt verdi. İmamoğlu, Bakanlığın yazısını paylaşarak "Milli Eğitim Bakanı, 'gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil anaokulu ile alakalı' demiş. İşte resmi yazı burada. İlk satırdan itibaren belediyelerin kreşlerini dile getiriyor. Resmi yazıya kreş yazıp, sonra 'ben kreş demedim anaokulu dedim' demek bu akla yakışır. Ayrıca son satırdaki 'mezkur hüküm' ifadesi de kreşleri kapatmaya kadar gidecek bir ifadedir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün belediye kreşleriyle ilgili yazısına ilişkin "Bizim kreşlerin kapatılmasıyla ilgili herhangi bir yazımız yok. Diyoruz ki; belediyeler anaokulu ya da ana sınıfı açamaz, bu yeni uygulanan bir durum değil, 2017'den beri uygulanıyor. Bunlar açılmışlar, bize şikayet geldikçe denetliyoruz. Yasal olarak böyle bir hakkınız yok deyip okulları kapatıyoruz... Bizim herhangi bir belediyeye 'kreşinizi kapatın, kreşinizi açın ya da kreş açarken şu kriterlere uygun olarak açacaksınız' demek gibi bir yetkimiz yok. ya cehaletlerinden söylüyorlar ya da toplumu manipüle ediyorlar. Açıkçası alenen yalan söylüyorlar" dedi.

"'Ben kreş demedim anaokulu dedim' demek bu akla yakışır"

Tekin'in bu açıklamasının ardından İmamoğlu sosyal medya hesabı X'den yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık yazısının fotoğrafını paylaşan İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Milli Eğitim Bakanı, 'gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil anaokulu ile alakalı' demiş. İşte resmi yazı burada. İlk satırdan itibaren belediyelerin kreşlerini dile getiriyor. Resmi yazıya kreş yazıp, sonra 'ben kreş demedim anaokulu dedim" demek bu akla yakışır. Ayrıca son satırdaki 'mezkur hüküm' ifadesi de kreşleri kapatmaya kadar gidecek bir ifadedir."

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanı, Ekrem İmamoğlu, Yusuf Tekin, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu ve Tekin Arasında Kreş Tartışması - Son Dakika

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