İmamoğlu Yolsuzluk Davasında İlk Duruşma
09.03.2026 09:52
Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamalarıyla 402 sanığın bulunduğu davada hakim karşısına çıkacak.

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında aralarında 23 Mart'ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 107'si tutuklu toplam 402 sanık, ilk kez Silivri'de hakim karşısına çıkacak. Duruşmada kimlik tespiti yapılıp, iddianamenin özeti yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Rüşvet', 'Suç Gelirlerinin Aklanması', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık', 'Kişisel Verilerin Kaydedilmesi', 'Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma', 'Suç Delillerini Gizleme', 'Haberleşmenin Engellenmesi', 'Kamu Malına Zarar Verme', 'Rüşvet Alma', 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma', 'İrtikap', 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama', 'İhaleye Fesat Karıştırma', 'Çevrenin Kasten Kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet', 'Orman Kanunu'na Muhalefet' ve 'Maden Kanunu'na Muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

4 GÜN DEVAM EDECEK

Davanın ilk duruşması bugün başlıyor. Duruşmalar Nisan ayı sonuna kadar haftanın 4 günü devam edecek. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek duruşmada, sanıkların kimlik tespiti yapılacak ardından da iddianamenin özeti okunacak. Daha sonra sanıkların savunmalarına geçilecek.

Kaynak: DHA

