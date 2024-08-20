İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret davası hakkında konuştu - Son Dakika
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İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret davası hakkında konuştu

İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret davası hakkında konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davaya ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, umarım yargı adaletli bir karar verir dedi.

20.08.2024 15:17
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TÜRKİYE Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı, istinaf aşamasındaki davaya ilişkin, "Umarım burada yargı adaletli bir karar verir" dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, il yönetimi ve bazı belediye başkanları ile birlikte Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki makamında ziyaret etti. Ziyaretçiler arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi de yer aldı.

İmamoğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanıp, hapis cezası aldığı, şu anda istinaf aşamasında olan davaya ilişkin soru üzerine, "Sonuçta dosya istinafta. Alt mahkemenin kararı var. İstinaftaki karara göre üst mahkemesi var, başka şeyler var; ama umarım burada yargı adaletli bir karar verir. Hem bize hem milletimize güzel bir mesaj çıkar. Boşu boşuna siyasetin malzemesi haline gelmez. Burada 'Siyaseten Ekrem İmamoğlu kazançlı çıktı, zararlı çıktı' meselesini konuşmuyorum bile. Ülkemiz kazansın, adalet işlesin. Böyle bir dava olmaz ve umarım hızlıca karar çıkar" diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği Tüzük Kurultayı Çalıştayı'ndaki 'CHP değişecek ve Türkiye de değişecek' sözlerinin sorulması üzerine de İmamoğlu, "Siyasete girmeyelim" diye cevap verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret davası hakkında konuştu - Son Dakika

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