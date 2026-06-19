İmar Usulsüzlüğü: 12 Tutuklama

Beylikdüzü Belediyesi'nde, imar mevzuatına ve ruhsat projelerine aykırı yapılara usulsüz şekilde iskan belgesi düzenlendiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklandı. 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce düzenlenen bilirkişi raporlarında; yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada-parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı ve ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen ilgili belediye tarafından söz konusu yapılara Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan) düzenlendiği tespit edildi.

Aralarında Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Demircan, personel Abdülkerim Yücel, mühendis Ali Koçali, Şehir Plancısı Anıl Sarıcan Delibay, Şehir Plancısı Serdar Koca, mühendis Ertan Kara, Mühendis Fatih Meşe, mimar Kübra Duyar, Mimar Leyla Mutuş, mimar Sevilay Koca, mimar Şennur Baklan, mühendis Zafer Serkan Kılıçaslan, mühendis Zühal Kadıoğlu, mühendis Eda Güven, Ali Soyyiğit, Doğukan Pelen, Erkan Arslan, Hakan Saçık, Hasan Bülent Çetin, Mehmet Emin Evin, Muhammet Erdem, Muhammet Tevfik Şahin, Mustafa Altıntaş, Samet Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken aralarında Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Demircan'ında aralarında bulunduğu 14 kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.