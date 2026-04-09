IMF Başkanı Georgieva, Orta Doğu Savaşı Şokunun Ekonomik Etkilerini Değerlendirdi

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, 13-18 Nisan'daki IMF- Dünya Bankası Bahar Toplantıları öncesinde 'Orta Doğu Savaşı Şokunu Hafifletmek' başlıklı bir konuşma yaptı. Georgieva, dayanıklı dünya ekonomisinin Orta Doğu'daki savaşla yeniden sınandığını ve çatışmanın küresel zorluklara yol açtığını ifade etti. Toplantılarda, bu şoku atlatma ve ekonomiler ile insanlar üzerindeki acıyı hafifletme üzerine odaklanılacağını belirtti.

Georgieva, arz şokunun büyük, küresel ve asimetrik olduğuna işaret ederek, petrol ve LNG akışında kesintiler, enerji maliyetlerinde artış ve tedarik zincirlerinde bozulmalar yaşandığını aktardı. Şokun etkisinin çatışmaya yakınlık, enerji ihracatçısı veya ithalatçısı olma durumu ve politika alanına göre değiştiğini kaydetti. Petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelerin üzerinde kaldığını ve birçok ülkenin yüksek primler ödediğini vurguladı.

Arz kesintilerinin dalga etkisi yarattığını ve devam edeceğini anlatan Georgieva, rafineri kapanmaları, dizel ve jet yakıtı sıkıntılarının ulaşım, ticaret ve turizmi sekteye uğrattığını belirtti. Taşımacılık sorunlarının gıda güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekerek, bu durumun 45 milyon kişiyi daha gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bırakabileceğini ve açlık çekenlerin sayısını 360 milyonun üzerine çıkarabileceğini ifade etti. Yüksek gübre fiyatlarının tabloyu ağırlaştırabileceğini ve kritik girdilere bağımlılığın tedarik zinciri aksaklıklarına yol açtığını ekledi.

Georgieva, şokun fiyat etkisi ve arz kıtlığının enflasyon beklentileri ve finansal koşullar aracılığıyla etkisini gösterebileceğini belirterek, kolektif enerji verimliliği ve çeşitlendirme arayışının önemini vurguladı. Dünya Ekonomik Görünüm raporunun, hızlı normalleşmeden uzun süreli yüksek fiyat senaryolarına kadar bir dizi senaryoyu içereceğini açıkladı. Savaş olmasaydı büyüme tahminlerinin yukarı revize edileceğini, ancak şimdi aşağı yönlü revizyonların beklendiğini, altyapı hasarı ve güven kaybı gibi etkiler nedeniyle büyümenin daha yavaş olacağını söyledi.

Etkinin ülkelerin politika alanına bağlı olduğunu aktaran Georgieva, petrol ve gaz ihracatçılarının en az etkilendiğini, savaştan doğrudan etkilenen ve ithalata bağımlı ülkelerin yükü omuzladığını belirtti. IMF'nin ülkelere destek vermeye hazır olduğunu ve Orta Doğu savaşının etkileri nedeniyle kısa vadede 20-50 milyar dolar arasında talep beklendiğini kaydetti. Politika yapıcılara ihracat kontrollerinden kaçınma ve hedefli maliye politikaları önerdi.