 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
IMF: Çin Ekonomisi Bu Yıl Yüzde 4,6 Büyüyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

IMF: Çin Ekonomisi Bu Yıl Yüzde 4,6 Büyüyecek

IMF: Çin Ekonomisi Bu Yıl Yüzde 4,6 Büyüyecek

Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ekonomisinin büyüme hızının bu yıl yüzde 4,6'ya yavaşlayacağını öngördü. IMF'den yapılan açıklamada, Çin ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonunun tamamlandığı belirtildi. Çin'de ekonomik aktivitenin Kovid-19 salgını sonrası 2023'te toparlandığı ve ülke ekonomisinin geçen yıl hedefe uygun olarak yüzde 5,4 büyüdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, toparlanmanın başta özel tüketim olmak üzere iç talepten kaynaklandığı ve para politikasının daha da gevşetilmesi, firmalar ve hane halkı için sağlanan vergi indirimi ile afet yardımına yönelik mali harcamalar dahil olmak üzere destekleyici makroekonomik politikalarla desteklendiği kaydedildi. Açıklamada, ileriye dönük bakıldığında emlak sektöründe devam eden zayıflık ve zayıf dış talep nedeniyle büyümenin 2024'te yüzde 4,6'ya yavaşlamasının öngörüldüğüne dikkat çekildi. Orta vadede, büyümenin kademeli olarak daha da düşeceğinin tahmin edildiği paylaşılan açıklamada, zayıf verimlilik ve nüfusun yaşlanmasından kaynaklanan ters rüzgarlar nedeniyle ülke ekonomisinin 2028'de yaklaşık yüzde 3,4 büyümesinin beklendiği aktarıldı. Açıklamada, enflasyonun 2023'te büyük ölçüde enerji ve gıda fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle gerilemesi beklenirken, çıktı açığının daralması ve emtia fiyatlarındaki baz etkilerinin azalmasıyla 2024'te kademeli olarak yüzde 1,3'e yükseleceğinin tahmin edildiği belirtildi. Genel ekonomik görünüme dair belirsizliklerin yüksek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, emlak sektöründe beklenenden daha derin bir daralmanın, özel sektör talebini daha da baskılayabileceği ve güveni kötüleştirebileceği, yerel yönetim mali sıkıntılarını artırabileceği ve dezenflasyonist baskılar ile olumsuz makro-finansal geri bildirim döngülerine neden olabileceği ifade edildi. Açıklamada, dış talebin beklenenden fazla zayıflamasının, küresel koşulların sıkılaşmasının ve artan jeopolitik gerilimlerin de aşağı yönlü önemli riskler oluşturduğu aktarıldı.

02.02.2024 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ekonomisinin büyüme hızının bu yıl yüzde 4,6'ya yavaşlayacağını öngördü.

IMF'den yapılan açıklamada, Çin ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonunun tamamlandığı belirtildi.

Çin'de ekonomik aktivitenin Kovid-19 salgını sonrası 2023'te toparlandığı ve ülke ekonomisinin geçen yıl hedefe uygun olarak yüzde 5,4 büyüdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, toparlanmanın başta özel tüketim olmak üzere iç talepten kaynaklandığı ve para politikasının daha da gevşetilmesi, firmalar ve hane halkı için sağlanan vergi indirimi ile afet yardımına yönelik mali harcamalar dahil olmak üzere destekleyici makroekonomik politikalarla desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ileriye dönük bakıldığında emlak sektöründe devam eden zayıflık ve zayıf dış talep nedeniyle büyümenin 2024'te yüzde 4,6'ya yavaşlamasının öngörüldüğüne dikkat çekildi.

Orta vadede, büyümenin kademeli olarak daha da düşeceğinin tahmin edildiği paylaşılan açıklamada, zayıf verimlilik ve nüfusun yaşlanmasından kaynaklanan ters rüzgarlar nedeniyle ülke ekonomisinin 2028'de yaklaşık yüzde 3,4 büyümesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, enflasyonun 2023'te büyük ölçüde enerji ve gıda fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle gerilemesi beklenirken, çıktı açığının daralması ve emtia fiyatlarındaki baz etkilerinin azalmasıyla 2024'te kademeli olarak yüzde 1,3'e yükseleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Genel ekonomik görünüme dair belirsizliklerin yüksek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, emlak sektöründe beklenenden daha derin bir daralmanın, özel sektör talebini daha da baskılayabileceği ve güveni kötüleştirebileceği, yerel yönetim mali sıkıntılarını artırabileceği ve dezenflasyonist baskılar ile olumsuz makro-finansal geri bildirim döngülerine neden olabileceği ifade edildi.

Açıklamada, dış talebin beklenenden fazla zayıflamasının, küresel koşulların sıkılaşmasının ve artan jeopolitik gerilimlerin de aşağı yönlü önemli riskler oluşturduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Çin Halk Cumhuriyeti, Çin, Uluslararası İlişkiler, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel IMF: Çin Ekonomisi Bu Yıl Yüzde 4,6 Büyüyecek - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 21:20:07. #1.13#
SON DAKİKA: IMF: Çin Ekonomisi Bu Yıl Yüzde 4,6 Büyüyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement