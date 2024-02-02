IMF: Çin Ekonomisi Bu Yıl Yüzde 4,6 Büyüyecek

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Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ekonomisinin büyüme hızının bu yıl yüzde 4,6'ya yavaşlayacağını öngördü.

IMF'den yapılan açıklamada, Çin ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonunun tamamlandığı belirtildi.

Çin'de ekonomik aktivitenin Kovid-19 salgını sonrası 2023'te toparlandığı ve ülke ekonomisinin geçen yıl hedefe uygun olarak yüzde 5,4 büyüdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, toparlanmanın başta özel tüketim olmak üzere iç talepten kaynaklandığı ve para politikasının daha da gevşetilmesi, firmalar ve hane halkı için sağlanan vergi indirimi ile afet yardımına yönelik mali harcamalar dahil olmak üzere destekleyici makroekonomik politikalarla desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ileriye dönük bakıldığında emlak sektöründe devam eden zayıflık ve zayıf dış talep nedeniyle büyümenin 2024'te yüzde 4,6'ya yavaşlamasının öngörüldüğüne dikkat çekildi.

Orta vadede, büyümenin kademeli olarak daha da düşeceğinin tahmin edildiği paylaşılan açıklamada, zayıf verimlilik ve nüfusun yaşlanmasından kaynaklanan ters rüzgarlar nedeniyle ülke ekonomisinin 2028'de yaklaşık yüzde 3,4 büyümesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, enflasyonun 2023'te büyük ölçüde enerji ve gıda fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle gerilemesi beklenirken, çıktı açığının daralması ve emtia fiyatlarındaki baz etkilerinin azalmasıyla 2024'te kademeli olarak yüzde 1,3'e yükseleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Genel ekonomik görünüme dair belirsizliklerin yüksek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, emlak sektöründe beklenenden daha derin bir daralmanın, özel sektör talebini daha da baskılayabileceği ve güveni kötüleştirebileceği, yerel yönetim mali sıkıntılarını artırabileceği ve dezenflasyonist baskılar ile olumsuz makro-finansal geri bildirim döngülerine neden olabileceği ifade edildi.

Açıklamada, dış talebin beklenenden fazla zayıflamasının, küresel koşulların sıkılaşmasının ve artan jeopolitik gerilimlerin de aşağı yönlü önemli riskler oluşturduğu aktarıldı.