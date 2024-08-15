İMG, Lübnan'daki Filistin kamplarına yardım eli uzattı - Son Dakika
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İMG, Lübnan'daki Filistin kamplarına yardım eli uzattı

Uluslararası Milli Görüş Yardım Organizasyonu (İMG), Lübnan'da bulunan Filistin kamplarında 4 bin kişiye sıcak yemek dağıttı ve nakdi yardım ulaştırdı. Dernek, bağışçıların katkılarıyla bölgeye yardım eli uzattı.

15.08.2024 16:46
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Uluslararası Milli Görüş Yardım Organizasyonu (İMG), Lübnan'da bulunan Filistin kamplarında 4 bin kişiye sıcak yemek dağıttı ve nakdi yardım ulaştırdı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'daki Filistin kamplarına yardım seferberliği gerçekleştiren Derneğin, bağışçılarının katkılarıyla bölgeye yardım eli uzattığı belirtildi.

Lübnan'daki 3 Filistin kampına giden İMG ekiplerinin bağışçılarının destekleriyle hazırlanan sıcak yemekleri 4 bin kişiye dağıttığı aktarılan açıklamada, Derneğin ayrıca imkansızlıkların pençesindeki Filistinlilere nakdi bağış yaptığı kaydedildi.

"Kampların Gazze'den farkı yok"

Açıklamada, "Buranın (Lübnan'daki Filistin kamplarının) maalesef Gazze'den hiçbir farkı yok. Gazze'de İsrail zulmünden kurtulanlar, burada açlık, derin yoksulluk ve tedavi edilemeyen bulaşıcı hastalıklarla uğraşıyor. Kampta 7 katlı betonarme binalar iç içe geçmiş. Elektrik günde sadece 3 saat var." ifadelerine yer verildi.

İMG'nin bu insanlık trajedisine sessiz kalmayacağı vurgulanan açıklamada, haklı davalarında Filistin'in yanında olmaya devam edileceği ve bağışçıların desteğiyle yardımların süreceği belirtildi.

Kaynak: AA

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