İmrahor Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap Temeli Atıldı - Son Dakika
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İmrahor Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap Temeli Atıldı

İmrahor Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap Temeli Atıldı
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Arnavutköy'de İmrahor Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etabının temeli törenle atıldı.

Arnavutköy'de, İmrahor Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etabının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede depreme dayanıklı ve modern yaşam alanları oluşturma hedefiyle yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları yeni bir etapla devam ediyor.

Belediyenin iştiraki ARKENT tarafından hayata geçirilen İmrahor Kentsel Dönüşüm Projesi 2. etap temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, kentin en önemli gündeminin depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm olduğunu belirterek, güvenli şehirlerin ancak tüm kurumların işbirliğiyle mümkün olacağını kaydetti.

Belediyenin süreçte önemli bir sorumluluk üstlendiğini aktaran Gül, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun kentsel dönüşümü öncelikli gündem haline getirdiğini, ARKENT'in, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çalışmalarına destek verirken, belediyenin imkanlarını da vatandaşların hizmetine sunduğunu ifade etti.

Gül, birkaç yılda İmrahor'un bambaşka bir görünüme kavuşacağını, yapılan yatırımların hem hak sahiplerine hem de ilçeye önemli kazanımlar sağlayacağını kaydederek, "Bir konut da olsa, yüz konut da olsa, bin konut da olsa her biri kıymetlidir. Arnavutköy Belediyesi yürüttüğü projelerle İstanbul'daki büyük dönüşüme önemli katkı sunuyor." ifadelerini kullandı.

"Kentsel dönüşümü ilçenin en önemli önceliklerinden biri haline getirdik"

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da göreve geldikleri günden bu yana kentsel dönüşümü ilçenin en önemli önceliklerinden biri haline getirdiklerini belirterek, vatandaşlarla birlikte ilçeyi daha güvenli ve daha estetik bir geleceğe hazırlamak için kararlılıkla çalıştıklarını aktardı.

Yaklaşık 23 aylık süreçte yalnızca İmrahor Mahallesi'nde 30'un üzerinde adada uzlaşma sağlandığını, ilçe genelinde ise 2 binin üzerinde bağımsız bölüm için anlaşmaya varıldığını ifade eden Candaroğlu, uzlaşması tamamlanan projelerin vakit kaybetmeden inşa sürecine geçirildiğini ve taahhüt edilen sürelerde hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

Candaroğlu, vatandaşların hiçbir hak kaybı yaşamadan güvenli konutlara kavuşmasının temel hedefleri olduğunu vurgulayarak, kentsel dönüşüm sürecinde hak sahiplerinin mevcut haklarını koruyarak ilerlediklerini aktardı.

Devletin tüm kurumlarının bu süreçte vatandaşın yanında olduğunu, belediyenin de aynı anlayışla vatandaşlara rehberlik etmeyi sürdürdüğünü belirten Candaroğlu, ikinci etabı başlatılan projenin hayırlı olmasını temenni etti.

ARKENT Genel Müdürü Fatih Çetindere ise İmrahor'da devam eden projelerin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirtti.

Çetindere, ilk etapta başlanan projelerde teslim sürecine yaklaşıldığını, yeni etaplar için de proje ve ruhsat çalışmalarının devam ettiğini belirterek, vatandaşların desteğiyle kentsel dönüşüm çalışmalarını büyüterek sürdüreceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından İstanbul Valisi Gül, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkanı Candaroğlu ve protokol üyeleri tarafından butona basılarak İmrahor Kentsel Dönüşüm Projesi 2. etabının temeli atıldı.

91 bağımsız bölümden oluşacak

Arnavutköy'de ARKENT aracılığıyla yaklaşık 2 bin 200 konutun dönüşüm süreci devam ederken, İmrahor'da hayata geçirilen yeni etap güvenli, modern ve sosyal yaşam alanlarıyla ilçedeki dönüşüm çalışmalarına güç katacak.

Tamamlandığında modern mimarisi, sosyal donatı alanları ve güvenli yapılaşma anlayışıyla bölgeye değer katacak proje, İmrahor Mahallesi'nin çehresini değiştirirken Arnavutköy'de sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarına da önemli katkı sağlayacak.

Depreme dayanıklı yapıları sosyal yaşam alanlarıyla buluşturan proje, 13 bin 600 metrekarelik alanda 91 bağımsız bölümden oluşacak. 1+1 ve 2+1 konut tiplerinin yer aldığı projede, çocuk oyun alanları, yeşil yaşam alanları, spor salonu ve kapalı otopark gibi birçok sosyal donatı bulunacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmrahor Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap Temeli Atıldı - Son Dakika

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