İmralı ziyareti sonrası DEM Parti\'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var

İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti Heyeti, yaptıkları ilk açıklamada, "Kardeşlik hukuku üzerinde yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var" dededi.

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası DEM Parti heyeti ilk kez İmralı Adası'na giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA

Heyet, İmralı'dan döndükten sonra bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Kardeşlik hukuku üzerinde yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var" denildi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNDE 5. ZİYARET

DEM Parti, 22 Ekim tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı "Terörsüz Türkiye" sürecinin ardından bugünkü ziyaret dahil olmak üzere 5. defa İmralı Adası'nı ziyaret etti. DEM Parti İmralı Heyeti, 28 Aralık 2024, 22 Ocak ve 27 Şubat ve 21 Nisan olmak üzere bugüne kadar 4 defa İmralı'ya gitmişti. Bugünkü görüşme sürecin başından beri 5. görüşme olarak kayıtlara geçti.

İlk 2 görüşmede Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer almıştı. Üçüncü görüşmede, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol ile Ahmet Türk yer almıştı.