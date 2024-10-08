İmran Han'a Cinayete Teşebbüs Suçu İddiası - Son Dakika
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İmran Han'a Cinayete Teşebbüs Suçu İddiası

Pakistan'da polis, eski Başbakan İmran Han'a protestoları kışkırtmaktan cinayete teşebbüs suçlaması yaptı.

08.10.2024 20:51
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Pakistan'da polis, tutuklu eski Başbakan İmran Han'a, bir polisin ölümüyle sonuçlanan protestoları "kışkırttığı" gerekçesiyle "cinayete teşebbüs" suçu yöneltti.

Pakistan polisi, Han'ın tahliyesi talebiyle geçen hafta başlayan protestolarda bir polis memurunun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından harekete geçti.

Polis, tutuklu eski Başbakan Han'ın, "söz konusu protestoları teşvik ederek polis memurunun ölümüne yol açtığı" gerekçesiyle "cinayete teşebbüs" suçuyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Han'ın tahliyesini isteyen gruplar 4 Ekim'de, Pakistan Meclisi önünde gösteri düzenlemek amacıyla çeşitli şehirlerden başkent İslamabad'a doğru yola çıkmıştı.

Arbede yaşanması üzerine göz yaşartıcı gaz kullanan polis, eylemcilerden bazılarını gözaltına almıştı.

Eski Başbakan İmran Han, 2022'de Pakistan Meclisinin güvenoyu vermemesiyle görevinden uzaklaştırılmıştı. Yargılandığı çeşitli davalar sebebiyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunan Han ve partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) hala Pakistan siyasetini etkileyebiliyor.

Kaynak: AA

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