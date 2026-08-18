İmran Han Hastaneye Nakledildi - Son Dakika
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İmran Han Hastaneye Nakledildi

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Pakistan Anayasa Mahkemesi, tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın hastanede kalmasına karar verdi.

Pakistan Anayasa Mahkemesi, tutuklu eski Başbakan ve Pakistan Adalet Partisinin (PTI) kurucusu İmran Han'ın bir sonraki duruşmaya kadar hastanede kalmasını kararlaştırdı.

Geo News kanalının haberine göre Anayasa Mahkemesi, Han'ın sağlık durumuyla ilgili başvuruları değerlendirmesi ve aile üyelerini dinlemesinin ardından ihtiyati tedbir kararı verdi.

Han'ın, Ravalpindi kentinde tutuklu bulunduğu Adiala Cezaevi'nden sıkı güvenlik önlemleri alınarak Şifa Uluslararası Hastanesi'ne nakledilmesine hükmedildi.

Bir sonraki duruşmaya kadar bu hastanede kalması kararlaştırılan Han'ın tedavisi ve tıbbi incelemesi için de bir kurulun oluşturulması ve tam sağlık raporunun çıkarılması talimatı verildi.

Tedavi ve inceleme sırasında Han'ın kız kardeşi ve kişisel doktorunun da hazır bulunmasına karar verildi.

Han'ın tutuklanması ve protestolar

Eski Başbakan Han, Nisan 2022'de Ulusal Mecliste güvenoyu alamayarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Han, 9 Mayıs 2023'te başkent İslamabad'da paramiliter birlikler tarafından tutuklanmıştı.

Han'ın Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından tutuklanmasının ardından ülke genelinde protestolar başlamış, İslamabad, Ravalpindi, Lahor, Karaçi, Peşaver ve daha birçok şehirde Han destekçileri sokaklara inmişti.

Ülkede İmran Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan gösterilerde 9 kişi yaşamını yitirmiş, 290'dan fazla kişi yaralanmıştı. Han, 12 Mayıs 2023'te mahkeme kararıyla tahliye edilmişti.

İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te polislerce yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti. Çeşitli davalardan yargılanan ve hakkında hapis cezaları olan Han, söz konusu tarihten bu yana cezaevinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İmran Han Hastaneye Nakledildi - Son Dakika

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