İmran Han için İslamabad'da Protesto Önlemleri - Son Dakika
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İmran Han için İslamabad'da Protesto Önlemleri

Eski Başbakan İmran Han'ın tahliyesi için yarın yapılacak protesto öncesi İslamabad'da önlemler alınıyor.

23.11.2024 13:46
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Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han'a destek için yarın yapılması planlanan protesto öncesinde başkent İslamabad'da bazı önlemler alınıyor.

Pakistan polisi, eski Başbakan Han'ın hapisten tahliyesini istemek amacıyla düzenlenecek protesto öncesinde açıklama yaptı.

Açıklamada, protestocuların Han'ı desteklemek için yarın düzenlenecek gösteriye sopa ve sapanlarla gelebileceği belirtilerek, başkent İslamabad'da bazı yolların bakım için ulaşıma kapatılacağı aktarıldı.

Vatandaşların ihtiyaç dışı seyahatlerden kaçınması tavsiye edilen açıklamada, polisin gösteri öncesinde aldığı önlemlerin "öfkeli protestocuların" kamu ve özel mülkiyete zarar vermeyi planladıklarını gösteren istihbarat raporlarına istinaden alındığı kaydedildi.

Protestonun Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Pakistan ziyareti öncesinde planlanması dikkati çekti. Lukaşenko, resmi ziyaret kapsamında 25-27 Kasım'da İslamabad'da bulunacak.

İslamabad Yüksek Mahkemesi 21 Kasım'da, yarın düzenlenmesi planlanan protestonun izinsiz yapılacağı için yasa dışı olarak değerlendirileceğini açıklamıştı.

Mahkeme, İslamabad'da protesto düzenlenebilmesi için gösteri tarihinden en az 7 gün önce yetkililere bilgilendirme yapılması gerektiğini ancak böyle bir bilgilendirmenin henüz yapılmadığını belirtmişti.

Eski Başbakan İmran Han, 2022'de Pakistan Meclisinin güvenoyu vermemesiyle görevinden uzaklaştırılmıştı. Yargılandığı çeşitli davalar sebebiyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunan Han ve Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI), hala Pakistan siyasetini etkileyebiliyor.

Pakistan polisi, Han'ın tahliyesi talebiyle 4 Ekim'de sokaklara inen protestoculara müdahalede bulunmuş, 30'dan fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Polis ekiplerince İslamabad'a açılan ana yollar konteynerlerle kapatılmış, GSM operatörleri faaliyetlerini askıya almış, metro seferleri durdurulmuş ve başkentteki okullar tatil edilmişti.

Kaynak: AA

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