Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney: Hayatta Bazı Bağlar Var Ki Görünmeden Kurulur. Ne Mutlu Bana Ki Ben Komşularımla Bu Bağı Kurabilmişim

21.02.2026 01:10  Güncelleme: 10:55
Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP'nin Adalar mitinginde kendisi için pankart açan kanser hastası Hıdır Amca'ya teşekkür mektubu gönderdi. Güney, insanların arasında kurulan görünmez bağların önemine değindi.

(İSTANBUL)-Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP'nin Adalar mitinginde kendisi için mitinge katıldığını belirten yurttaşa ilişkin, "Amcamızın adı Hıdır'mış. Kanserle mücadele eden kıymetli bir komşumuzmuş. İlçe Başkanımız kendisiyle konuştuğunda, telefonda ağlamış. 'Benim hiçbir beklentim yok' demiş. 'Yeter ki İnan Başkan özgürlüğüne kavuşsun. Dünya gözüyle bir kez göreyim…' demiş.  Hayatta bazı bağlar var ki görünmeden kurulur. Birbirimizi tanımadan, sessizce… Ne mutlu bana ki ben komşularımla bu bağı kurabilmişim" diyerek yurttaşa acil şifa diledi.

İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP'nin geçen hafta İstanbul Adalar'da yaptığı mitingde "İnan Başkan için buradayım" pankartı açan yurttaş hakkında açıklama yaptı. Güney, eşi Ayşen Güney aracılığıyla yurttaşa teşekkür mektubu gönderdi.

İnan Güney'in sosyal medya hesabından paylaşılan ve yurttaşla yapılan görüşmenin de yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçen hafta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde Adalar'da ilçe eylemi yapılmıştı. O eylemde bir amcamızın elinde taşıdığı bir pankart vardı, ben de televizyondan gördüm. 'İnan Başkan için buradayım' yazıyordu. Adını bilmiyordum, hikayesini bilmiyordum… Arkadaşlarımız hemen sordular, araştırdılar. Amcamızın adı Hıdır'mış. Kanserle mücadele eden kıymetli bir komşumuzmuş… İlçe Başkanımız kendisiyle konuştuğunda, telefonda ağlamış. 'Benim hiçbir beklentim yok' demiş. 'Yeter ki İnan Başkan özgürlüğüne kavuşsun. Dünya gözüyle bir kez göreyim…' Hayatta bazı bağlar var ki görünmeden kurulur. Birbirimizi tanımadan, sessizce… Ne mutlu bana ki ben komşularımla bu bağı kurabilmişim."

Eşim hayat yoldaşım Ayşen, kalbimden dökülen satırları Hıdır Amca'ya iletti, Aramızdaki duvarları, mesafeleri ortadan kaldırdık... Bir pankartın arkasındaki insan hikayesini hepiniz görün istedim… İnsanın insana duyduğu umudun, vefanın ve sessiz çoğunluğun tevazu dolu dayanışmasının hikayesidir. Ben buradayım. Hıdır Amca orada… Biz biriz. Bu zulüm bittiğinde, ellerinden öpmeye geleceğim Hıdır Amcacığım. Allah sana bolca şifa versin... Saygı ve sevgilerimle…"

Kaynak: ANKA

