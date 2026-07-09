Tahliye Edilen İnan Güney İlk Olarak Babasının Evine Gitti

(İSTANBUL) - Tahliye edilen İnan Güney, cezaevinden çıktıktan sonra ilk olarak babasının evine gitti.

İBB davasında 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 64. duruşmasında, aralarında tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney'in de bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verilmişti.

Tahliye kararının ardından Güney, cezaevinden çıktı. Güney, cezaevinden çıktıktan sonra baba evine giderek ailesiyle bir araya geldi. İnan'ı burada eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve partililer karşıladı.