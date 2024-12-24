İnce\'den 2025 Asgari Ücretine Sert Tepki

Güncel

(ANKARA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesine "Ekonomistim dedi ekonomiyi batırdı, bütün yükü de çalışanların üzerine bıraktı" diye tepki gösterdi.

Muharrem İnce, sosyal medya hesaplarından 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesiyle ilgili açıklama yaptı. İnce'nin paylaşımı şöyle:

"Ehliyete, pasaporta, MTV'ye yüzde 44 zam, TÜİK enflasyonu yüzde 47, gıda enflasyonu yüzde 70 ama asgari ücrete yüzde 30 zam! Ekonomistim dedi ekonomiyi batırdı, bütün yükü de çalışanların üzerine bıraktı."