Incheon'da markette bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı, saldırgan gözaltına alındı

Incheon'da markette bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı, saldırgan gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Incheon'daki Homeplus Co. süpermarketinde alışveriş yapanlara bıçakla saldıran kişi, 6'sı kadın 8 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sevk edilen kolluk kuvvetleri, 60'lı yaşlardaki saldırganı gözaltına aldı.
Güney Kore'nin kuzeybatısındaki Incheon şehrinde süpermarkette bıçaklı saldırıya uğrayan 8 kişi yaralandı.
Yonhap ajansının haberine göre, Incheon şehrinde bulunan Homeplus Co. isimli süpermarkette bir kişi, alışveriş yapanlara bıçakla saldırdı.
Saldırıda yaralanan 6'sı kadın 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine yerel kolluk kuvvetleri olay yerine sevk edildi. 60'lı yaşlardaki saldırgan gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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