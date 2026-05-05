İnci Kefali Göçünde Kaçak Avcılığa Müdahale
İnci Kefali Göçünde Kaçak Avcılığa Müdahale

İnci Kefali Göçünde Kaçak Avcılığa Müdahale
05.05.2026 23:10
Van Gölü'nde inci kefali üreme göçü sırasında kaçak avcılığa karşı 100 kilo balık ele geçirildi.

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin üreme göçü sürerken, ekiplerin yaptığı denetimlerden İpekyolu ilçesindeki Akköprü Deresi'nde 200 metre uzatama ağında 100 kilo canlı balık ele geçirildi. Balıklar kurtarılıp, tekrar suya bırakıldı.

Van Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor. Bu göç yolculuğu görsel şölen sunarken, kaçak avcılığın önüne geçilmek için de jandarma, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, gece- gündüz denetim yapıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ce Su Ürünleri Şubesi ekipleri, polis ekipleriyle birlikte dün gece İpekyolu ilçesindeki Akköprü Deresi'nde denetimler yaptı. Denetimlerde suya atılan 200 metre uzatma ağında 100 kilo canlı inci kefali balığı ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, uzatma ağına da el konuldu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

