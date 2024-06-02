İnci Kefali İçin Gece Denetimi: Kaçak Avlanılan 80 Kilo Canlı Balık Dereye Bırakıldı - Son Dakika
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İnci Kefali İçin Gece Denetimi: Kaçak Avlanılan 80 Kilo Canlı Balık Dereye Bırakıldı

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Van'ın Tusba ilçesinde kaçak avlanmış 80 kilo canlı balık suya bırakıldı. İnci kefalinin göç ettiği Çolpan Deresi'nde kaçak avcılara yönelik denetim yapan ekipler, yaklaşık 80 kilo canlı balığı tekrar suya bıraktı. Bu dönemde her bir balık ortalama 10 bin yumurta bırakıyor ve her bir dere ayrı bir gen zenginliği taşıyor. Para hırsıyla hareket eden insanlar için bu balıkların önemi maalesef anlam ifade etmiyor.

02.06.2024 12:41
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İnci kefali için gece denetimi

Kaçak avlanılan yaklaşık 80 kilo canlı balık tekrar dereye bırakıldı

VAN - Van'ın Tusba ilçesinde kaçak avlanmış 80 kilo canlı balık suya bırakıldı.

Van Gölü'nün endemik balık türü olan inci kefalinin yumurtalarını bırakmak için 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arası tatlı sulara yaptığı göç yolculuğu devam ederken, balığın korunması amacıyla da ekipler gece gündüz demeden denetimlerini sürdürüyor. Bu göç yolculuğu görsel bir şölen sunarken, kaçak avcıların yakalanması için de Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Van YYÜ, ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz denetim yapıyor. İnci kefalinin göç ettiği Tuşba ilçesindeki Çolpan Deresi'de kaçak avcılara yönelik denetim yapan ekipler, derede ağ olup olmadığını kontrol etti. Kaçak avcıların dereye yerleştirdikleri özel düzenekle avladıkları yaklaşık 80 kilo canlı balık tekrar suya bırakıldı.

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Bu dönemde her bir balık ortalama 10 bin yumurta bırakıyor. Her bir dere ayrı bir gen zenginliği. Dolayısıyla her bir dere, her balık altın kıymetinde. Para hırsı ile hareket eden insanoğlu için maalesef çok bir anlam ifade etmiyor. Buradaki bir çuval balık, belki binlerce balık olacaktı" dedi.

Kaynak: İHA

Tuşba, Van, Çevre, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İnci Kefali İçin Gece Denetimi: Kaçak Avlanılan 80 Kilo Canlı Balık Dereye Bırakıldı - Son Dakika
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