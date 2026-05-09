İnci Kefalleri İçin Koruma Önlemleri

Üreme döneminde inci kefalleri için Van Gölü'nde denetimler sıklaştırıldı.

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalleri sıkı önlemlerle korunuyor.

Üremek için 15 Nisan-15 Temmuz'da Van Gölü'nden akarsu ve derelere göç eden balıkları koruma faaliyetleri sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü kıyıları ve Dilkaya Sazlığı'nda denetim yaptı.

Denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, basın mensuplarına, av yasağı sezonu boyunca denetimlerin sıklaştırıldığını söyledi.

Vatandaşların av yasağına duyarlı olması gerektiğini belirten Şişman, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere inci kefalinin şu an üreme mevsimi. 15 Nisan'da başlayan yasağımız devam ediyor. Biz de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ekiplerimizle saha kontrollerimize devam ediyoruz. Özellikle kaçak avlanma durumlarının tespiti için sahadayız. 15 Nisan ve 15 Temmuz arasında balığımızı en azından üreme mevsiminde rahat bırakırsak emin olun daha çok balığımız olacak. Biz de bunun için uğraşıyoruz. Buradan halkımızı tekrar uyarmak isterim."

Tatlı suların göle döküldüğü noktalarda yoğun balık popülasyonu olduğunu dile getiren Şişman, "Balıklar oralara yumurta bırakmak için hareket ediyor. Ekiplerimiz sahada sabahtan akşama kadar bekliyor. Kaçak avlanmanın önüne geçebildiğimiz kadar mücadele ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

