İncir Kasalarındaki Silah Skandalı

Bulgaristan Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'nda Türkiye'den Almanya'ya incir götüren bir TIR'da yapılan aramada 45 tabanca ele geçirildi. Silahların incir kasalarının altına gizlendiği ortaya çıktı.Bulgaristan Gümrük İdaresi, Bulgaristan-Türkiye sınırında kontrol edilen bir Türk TIR'ında 45 adet tabanca ele geçirildiğini duyurdu.

Çarşamba günü yapılan açıklamada, söz konusu silahların, geçen pazar günü yapılan kontrolde, incir yüklü bir TIR'da bulunduğu bildirildi. Açıklamanın devamında, ilgili ticari belgelere göre incirlerin Almanya'ya ihraç edilmek üzere yola çıktığı da kaydedildi.

İncir kasalarının altına gizlenen silahlar, Kapıkule'nin karşı tarafında yer alan ve "Avrupa Birliği'ne açılan kapı" olarak da bilinen Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda ele geçirildi.

Gümrük İdaresi'nin açıklamasına göre, Türk TIR'ı bir risk analizi sonrasında kapsamlı bir şekilde kontrol edildi. Röntgen kontrolü sırasında tespit edilen olağan dışı yoğunluğa sahip bölgelerde yapılan aramada da silahların gizlendiği anlaşıldı.

Bulgaristan Gümrük İdaresi'nin verilerine göre, son üç ayda, ülkenin tüm sınırlarında toplam bin 640 adet ateşli silah ele geçirildi. Bu sayının, son altı yılda ele geçirilen toplam silah sayısından beş kat fazla olduğu belirtiliyor.

dpa/ ET,TY