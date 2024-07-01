İnebolu'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Belediye Başkanı Engin Uzuner, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan ve diğer katılımcılar, İnebolu Limanı'nda düzenlenen törende Sahil Güvenlik Kastamonu Karakol Komutanlığına ait botla denize açıldı.

Şehitler anısına denize çelenk bırakılmasının ardından İlçe Müftüsü İsmet Ataç tarafından dua edildi.

Kaymakam Baycar, denizlerdeki hakimiyetin karadaki bağımsızlık kadar önemli olduğunu söyledi.

1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk limanlarının bağımsız olarak işlev görmeye başladığını belirten Baycar, "1926'dan bu yana emek veren bu uğurda şehit olan bütün kahraman denizcilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Denizlerimizde de karada da hür ve bağımsız yaşamak için gerek askeri ve güvenlik, gerekse ekonomik olarak üstümüze ne düşerse millet olarak, denizcilik olarak yapacağız." dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende de İnebolu Liman Başkanı Kazım Alpay tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşma yapan Alpay, Osmanlı Devleti'nde kapitülasyonlarla tanınan imtiyazlar nedeniyle limanlar arası taşımacılığın büyük bölümünün yabancılar tarafından yapılmakta olduğunu belirterek, "Kanun uyarınca Türk kara sularında yük ve yolcu taşımacılığı, deniz balıkçılığı, liman işçiliği, gemi adamları, dalgıçlık, kılavuzluk, gemi kurtarma ve benzeri bütün denizcilik faaliyetleri yalnız Türk bayraklı deniz araçları ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanınmıştır. Kabotaj Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti, denizdeki egemenliğini tam olarak tesis etmiştir." ifadelerini kullandı.