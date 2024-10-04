İnebolu\'da Kaçak Balık Avına Ceza

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde boy limitinin altında avlanan 162 kasa balığa el konuldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı İnebolu TCSG 96 Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, ilçenin Evrenye köyünde bulunan balıkçı barınağında denetim gerçekleştirdi.

Bir minibüsün içinde avlanabilir boy sınırından küçük 162 kasa istavrit, çinekop ve lüfer bulunduğunu gören ekipler, el koydukları balıkları İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.

Minibüsün sahibi Y.A'ya Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 10 bin 494 lira idari para cezası uygulandı.