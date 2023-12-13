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İnebolu'da karaya oturan kargo gemisi kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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İnebolu'da karaya oturan kargo gemisi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle karaya oturan Kamerun bandıralı 'Vamos' adlı kargo gemisinin kurtarma çalışmaları sürüyor. Geminin baş kısmı kuzey yönüne doğru çevrildi ve römorkörlerle hareket ettirilmeye çalışılıyor.

İnebolu\'da karaya oturan kargo gemisi kurtarma çalışmaları devam ediyor
13.12.2023 - 18:19,  Güncelleme: 18:26
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 27 Kasım'da fırtına nedeniyle karaya oturan Kamerun bandıralı "Vamos" adlı kargo gemisini kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İnebolu Liman Başkanlığı gözetiminde sürdürülen çalışmalar kapsamında kıyıya paralel duran geminin baş kısmı kuzey yönüne doğru çevrildi.

Karadeniz Mahallesi sahili İnebolu- Abana kara yolu kenarındaki gemiyi kurtarma çalışmalarına 4'üncü günde de devam edildi.

Ekipler ilk günkü çalışmalarında kıyıda bulunan ekskavatörün denize doğru ittiği gemiyi iki römorkör de halatlarla çekmeye çalışmıştı. İlk gün başarısızlıkla sonuçlanan kurtarma çalışmalarına sonraki günlerde de devam edildi.

Çalışmaların 4'üncü gününde Gülsün Ana ve Bekir Baba adlı römorkörlere halatlarla bağlanarak kurtarılmaya çalışılan geminin bir miktar hareket etmesi sağlandı. Geminin baş tarafını kuzey yönüne doğru çevirmeyi başaran ekipler çalışmalarını gün boyu aralıksız sürdürdü. Gemi personeli de kurtarma çalışmalarını gemiden izledi.

Römorkörlerin bütün güçleriyle yaptığı gemiyi kurtarma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

Rusya'dan İnebolu Limanı'na getirdiği üre yükünü boşalttıktan sonra 27 Kasım'da fırtına nedeniyle iskeleden sürüklenerek Karadeniz Mahallesi sahilinde karaya oturan,11 kişilik mürettebatın kurtarıldığı Kamerun bandıralı "Vamos" adlı 3 bin 666 grostonluk yük gemisini bulunduğu yerden çıkarmak için 3 gün önce yapılan ilk deneme başarısız olmuştu.

Kaynak: AA
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