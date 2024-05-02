İnebolu\'da patronunu yaralayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Güncel

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde patronunu bıçak ve kazmayla yaralayan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnebolu Otobüs Terminali'nde çalıştığı iş yerinin sahibi Niyazi G'yi yaralayan E.B'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

İnebolu Otobüs Terminali'nde 30 Nisan'da, taksi şoförlüğü yapan ve aynı zamanda kafe işleten Niyazi G. ile çalışanı E.B. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B, Niyazi G'yi bıçak ve kazmayla yaralamıştı. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.