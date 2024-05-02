İnebolu'da patronunu yaralayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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İnebolu'da patronunu yaralayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İnebolu\'da patronunu yaralayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir iş yerinin sahibini bıçak ve kazmayla yaralayan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İş yerinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli gözaltına alınmıştı.

02.05.2024 16:41  Güncelleme: 16:42
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde patronunu bıçak ve kazmayla yaralayan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnebolu Otobüs Terminali'nde çalıştığı iş yerinin sahibi Niyazi G'yi yaralayan E.B'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

İnebolu Otobüs Terminali'nde 30 Nisan'da, taksi şoförlüğü yapan ve aynı zamanda kafe işleten Niyazi G. ile çalışanı E.B. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B, Niyazi G'yi bıçak ve kazmayla yaralamıştı. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Kastamonu, İnebolu, Olaylar, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnebolu'da patronunu yaralayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnebolu'da patronunu yaralayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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