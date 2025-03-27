Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Yahya Paşa Camisi'nde yapılan ziyarette konuşan Müftü İsmet Ataç, Sakal-ı Şerif'in İslam alemi tarafından asırlardır ziyaret edildiğini söyledi.
Sakal-ı Şerif ziyaretine İslam dininde büyük önem verildiğini belirten Bora, "Sakal-ı Şerif Hazreti Muhammed'den kalan bir hatıradır. Rabbimiz ziyaretimizi kabul etsin." dedi.
Konuşmanın ardından cami minberindeki Sakal-ı Şerif, salavat ve ilahiler eşliğinde 40 katlı bohçanın içerisinden çıkartıldı. Bazı vatandaşların gözyaşları içerisinde gerçekleştirdiği ziyaret, dua edilmesiyle sona erdi.
Son Dakika › Güncel › İnebolu'da Sakal-ı Şerif Ziyareti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?