İnegöl\'de 15 yaşındaki genç kız kimyasal temizleyici içti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bardaktaki kimyasal temizleyici maddeyi su sanarak içen 15 yaşındaki genç kız, hastanede tedavi altına alındı.
Yeni Mahalle Lavanta Sokak'ta, iddiaya göre, M.D. (15), evinde masanın üstünde bulunan bardaktaki kimyasal temizleyici maddeyi su sanarak içti.
Fenalaşan genç kız, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
M.D'nin, hastanedeki tedavisi sürüyor.
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