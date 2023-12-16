 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İnegöl'de 15 yaşındaki genç kız kimyasal temizleyici içti - Son Dakika
Üye Girişi

İnegöl'de 15 yaşındaki genç kız kimyasal temizleyici içti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, masanın üstünde bulunan bardaktaki kimyasal temizleyici maddeyi su sanarak içen 15 yaşındaki genç kız, hastanede tedavi altına alındı. Fenalaşan genç kızın tedavisi devam ediyor.

İnegöl\'de 15 yaşındaki genç kız kimyasal temizleyici içti
16.12.2023 - 02:25,
Abone Ol

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bardaktaki kimyasal temizleyici maddeyi su sanarak içen 15 yaşındaki genç kız, hastanede tedavi altına alındı.

Yeni Mahalle Lavanta Sokak'ta, iddiaya göre, M.D. (15), evinde masanın üstünde bulunan bardaktaki kimyasal temizleyici maddeyi su sanarak içti.

Fenalaşan genç kız, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.D'nin, hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İnegöl, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de 15 yaşındaki genç kız kimyasal temizleyici içti - Son Dakika


00:44
TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı
23:31
Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü
22:33
Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu
21:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi öldürdü İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi öldürdü
21:44
Boru hattı patladı, sular metrelerce yükseğe fışkırdı Boru hattı patladı, sular metrelerce yükseğe fışkırdı
21:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34
Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri büyüdü Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri büyüdü

Son Dakika
00:44 TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı
23:31 Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü
22:33 Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu
21:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi öldürdü
21:44 Boru hattı patladı, sular metrelerce yükseğe fışkırdı
21:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34 Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri büyüdü
20:07 Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus, Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05 Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 03:11:07. #1.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de 15 yaşındaki genç kız kimyasal temizleyici içti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement