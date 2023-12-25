İnegöl\'de 28 kaçak göçmen yakalandı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Suriye uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine gittikleri Sinanbey Mahallesi'nde, sokak aralarında takip ettikleri göçmenleri yakaladı. Ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 28 göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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