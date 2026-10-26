İnegöl'de 6 hırsızlıktan 30 yıl hapis cezası kesinleşen Emre Ç. bağ evinde yakalandı - Son Dakika
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İnegöl'de 6 hırsızlıktan 30 yıl hapis cezası kesinleşen Emre Ç. bağ evinde yakalandı

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İnegöl\'de 6 hırsızlıktan 30 yıl hapis cezası kesinleşen Emre Ç. bağ evinde yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan Emre Ç., ormandaki bağ evinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 6 ayrı 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan Emre Ç. (23), saklandığı bağ evinde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 6 ayrı 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan Emre Ç.'nin, ormandaki bir bağ evinde saklandığını tespit etti. Firari hükümlü, bağ evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA
Hırsızlık3. SayfaGüncelİnegölBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de 6 hırsızlıktan 30 yıl hapis cezası kesinleşen Emre Ç. bağ evinde yakalandı - Son Dakika
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